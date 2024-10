Le bouton caméra de l'iPhone 16 serait utile dans les jeux

L'ajout du bouton de contrôle de l'appareil photo est probablement le plus grande changement dans la gamme iPhone 16 cette année. Comme son nom l'indique, il permet de prendre des photos (sauf pour les gauchers), avec des gestes intuitifs. Mais sa position sur la tranche permettrait d'en faire un bouton pour les jeux vidéo. Il suffirait qu'Apple le propose dans une mise à jour d'iOS 18.

A quand un iPhone Gaming ?

Le bouton de contrôle de l'appareil photo est une entrée capacitive conçue pour la prise rapide de photos. Toutefois, sa position sur l'appareil soulève la question de savoir s'il pourrait servir de gâchette pour les jeux, en particulier les jeux de course et les jeux de tir à la première personne (FPS). De nombreux téléphones de jeu haut de gamme, tels que l'ASUS ROG Phone 8, proposent déjà des gâchettes, qui sont très utiles aux joueurs dans les jeux de compétition. Bien sûr, Apple n'en a mis qu'un, mais ce serait un bon début.

Bien qu'elle ne soit pas parfaitement placée, la réaffectation de la touche de contrôle de l'appareil photo pour les jeux pourrait offrir une solution aux personnes frustrées par les commandes de l'écran tactile. Son utilisation potentielle en tant que gâchette pourrait contribuer à améliorer le contrôle dans des jeux tels que Fortnite, PUBG et autre COD Mobile ou Warzone, sans oublier des titres comme Real Racing.



Le souci est qu'Apple n'est probablement pas prête à ouvrir son bouton aux développeurs de jeux, l'entreprise ayant mis le paquet sur son Camera Control qui promet d'améliorer la prise de vue. De plus, cela complexifierait le message envoyé aux clients.



En tout état de cause, il est peu probable qu'Apple s'écarte de l'usage prévu pour le bouton de contrôle de l'appareil photo. Mais ce serait une belle idée pour la suite, avec pourquoi pas un iPhone Gaming dédié aux jeux grâce à deux (ou plus) boutons positionnés sur le cadre. Quitte à sortir plusieurs modèles chaque année, autant qu'ils aient tous une capacité propre. Un iPhone pour les jeux donc, un autre pour la photo et la vidéo, un autre plus classique pour les grandes mains, ainsi qu'une version plus compacte.



En attendant, les joueurs continueront probablement à se fier aux commandes tactiles traditionnelles ou aux manettes externes. À ce propos, il existe de nombreuses options, les meilleures étant la Razer Kishi, la Backbone One et la G8 Galileo.