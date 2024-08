Le module caméra arrière des iPhone 16 devrait s’inspirer de celui de l’iPhone X

Ces dernières années, Apple a réalisé beaucoup de modifications esthétiques pour ses caméras à l’arrière de ses iPhone. On a pu apercevoir l’ajout de capteur, des bosses plus épaisses ou encore l’intégration de technologie comme le LiDAR. Avec les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, Apple pourrait faire un retour en arrière avec un style qui ressemble beaucoup à celui de l’iPhone X !

Une rumeur nous donne beaucoup d’informations

Alors que Apple explore différentes approches pour la conception de la bosse de l’appareil photo des iPhone 16, une récente orientation semble faire écho à un design qui a marqué les esprits : celui de l’iPhone X. Depuis décembre, trois prototypes ont émergé, dévoilant une phase d’expérimentation intense chez Apple. Toutefois, un changement de cap récent révèle une hésitation interne quant à la direction à adopter.



Le dernier prototype dévoilé propose un agencement vertical des caméras, couronné par une bosse en forme de pilule. Cette configuration, incluant deux emplacements de caméra, ne déroge pas à la règle, conservant la disposition verticale tout au long du développement. Ce choix de design n’est pas sans rappeler les modèles antérieurs tels que l’iPhone X et l’iPhone 12, connus respectivement pour leur appareil photo en forme de pilule et leur disposition verticale. Les schémas partagés par Majin Bu sur X confirment cette direction artistique, témoignant d’un hommage aux innovations passées tout en les réinventant.

En plus de revisiter des éléments de design emblématiques, Apple envisage d’intégrer l’enregistrement vidéo spatial à l’iPhone 16 et à l’iPhone 16 Plus. Cette fonctionnalité, précédemment réservée aux iPhone 15 Pro et au casque Vision Pro, marque une avancée majeure dans l’expérience utilisateur, offrant une immersion encore plus profonde dans le monde de la vidéo.



Les ajustements ne se limitent pas à l’esthétique externe. Les prototypes récents révèlent des modifications au niveau du bouton d’action et du bouton de capture. Un bouton d’action réduit en taille et un bouton de capture sensible à la pression, affleurant le cadre de l’appareil, viennent peaufiner l’ergonomie et l’interface utilisateur. Contrairement aux attentes, Apple semble avoir renoncé à l’idée d’un bouton d’action capacitif pour la série iPhone 16, préférant se concentrer sur des améliorations tangibles.



L’iPhone 16 promet non seulement de raviver la nostalgie des fans de longue date mais aussi d’ouvrir la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine de la photographie mobile et de l’enregistrement vidéo.