Les coques de l'iPhone 16 montrent la nouvelle caméra verticale arrière

Des photos des premiers accessoires de protection pour l'iPhone 16 ont déjà fuité, offrant un autre aperçu de la nouvelle disposition verticale de l'appareil photo arrière sur l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus. Ou plutôt, du retour du bloc façon "iPhone X" de 2017.

Une question d'alignement

Comme expliqué en janvier dernier, Apple a expérimenté différents modèles de dispositions pour l'appareil photo arrière des futurs iPhone 16 standards. Dans tous les cas, la firme souhaitait aligner les deux optiques.



Le dernier prototype en date, celui qui a été retenu, présente deux anneaux distincts pour les appareils photo grand et ultra grand angle, logés dans une surface surélevée que l'on a découverte sur l'iPhone X. Le microphone se trouve à côté des objectifs, tandis que le flash de l'appareil photo est situé à l'arrière de l'appareil, à l'extérieur de la protubérance.



Mais pourquoi ce retour arrière ? Tout simplement parce que cette alignement vertical devrait apporter l'enregistrement vidéo spatial aux modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus standards. Les iPhone 15 sont dotés d'une caméra en diagonale qui ne permet pas de prises de vue en 3D, fonctionnalité limitée aux iPhone 15 Pro et au casque Vision Pro.



Voici la photo partagée par Sonny Dickson sur X :

Les autres nouveautés des iPhone 16

Outre le "nouvel" appareil photo, l'iPhone 16 sera équipé d'un bouton Action similaire à celui de l'iPhone 15 Pro et d'un bouton capture sensible à la pression pour l'enregistrement de vidéos horizontales. En effet, on peut voir une ouverture pour ce nouveau bouton sur les coques du jour.



Il est bon de rappeler qu'il ne s'agit pas forcément d'une donnée confirmée, les fabricants d'accessoires se basent souvent sur des fuites et des rumeurs pour concevoir leurs premiers produits pour les prochains iPhones, afin d'être prêts en premier.



Apple devrait lancer sa série d'iPhone 16 dans le courant du mois de septembre, avec un traditionnel keynote de rentrée. La gamme de base aura droit à une puce A18 en 3 nm, à un cadre légèrement plus fin autour de l'écran et à de nouveaux coloris. Les grandes nouveautés seront réservées aux iPhone 16 Pro, comme une diagonale agrandie, un cadre quasiment inexistant autour de la dalle OLED, une puce A18 Pro dopée pour l'IA, le WiFi 7, une finition titane poli et plusieurs mises à niveau du téléobjectif et de l'ultra grand-angle. Consultez les 10 nouveautés de l'iPhone 16 Pro.