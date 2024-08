iPhone 16 : un bouton capture qui fait également la mise au point

Une énième rumeur au sujet du nouveau bouton capture apposé sur toute la gamme iPhone 16 promet une fonction de mise au point en plus du zoom et de la prise de photos et de vidéos.

iPhone 16 : un bouton capture complet

Cette année, la révolution de l'iPhone ne se trouve pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur avec l'arrivée d'iOS 18 et d'un Siri 2.0 dopés à l'IA générative. Concernant le nouvel iPhone, l'iPhone 16, les rumeurs actuelles estiment que les nouveautés seront minimes, la plus innovante étant le bouton capture.



Un tout nouveau bouton physique placé sur la tranche droite de l'iPhone (sous le déverrouillage) qui aurait pour commande principale la prise de photos et de vidéos. Un système de sensibilité permettrait même de glisser son doigt dessus de haut en bas pour zoomer/dézoomer. Mais ce n'est pas tout.

Une nouvelle rumeur ajoute qu'une pression légère permettra également d'ajuster la mise au point, exactement comme sur certains appareils photos traditionnels. Si tel était le cas, il serait donc possible de prendre une photo/vidéo sans avoir besoin de toucher l'écran. Reste à voir si la prise en main donnera envie aux utilisateurs de s'y intéresser.



Vous connaissez la musique, étant au stade de rumeur, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Il semble néanmoins qu'il n'y ait plus de doute sur l'intégration du nouveau bouton capture sur tous les iPhone 16. Plus qu'à attendre le Keynote d'Apple pour découvrir ses capacités.