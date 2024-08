Aucun changement de design sur l'iPhone 16 à part le bouton de capture

Selon Ming-Chi Kuo, analyste très bien informé auprès de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, les prochains téléphones Apple, les iPhone 16, ne présenteront pas de "changements significatifs au niveau du design". Il s'agira donc du retour de l'iPhone "S" avec des iPhone 15s et iPhone 15s Pro.

Une année pratiquement blanche pour l'iPhone

L'analyste ne s'arrête pas à l'iPhone 16, il a également évoqué la gamme suivante. Pour lui, il est très probable qu'Apple propose des fonctions d'IA générative "plus complètes" avant le lancement de la série iPhone 17 l'année prochaine. En clair, cette année ne sera pas intéressante pour les fans de la marque, hormis le casque Vision Pro.

Kuo a partagé tout cela sur Medium :

On s'attend à ce qu'Apple ne lance pas de nouveaux modèles d'iPhone avec des changements de conception significatifs et l'écosystème/applications GenAI plus complet/différencié avant 2025 au plus tôt.

Kuo estime qu'Apple ne répondra pas à la tendance actuelle avec ses iPhone 16. Il s'agit des modèles pliables et des fonctions d'IA générative avancées. Ainsi, la firme pourrait voir ses livraisons d'iPhone diminuer cette année, bien qu'iOS 18 est pressenti pour initier le virage "intelligence artificielle" d'Apple.



Les changements prévus sont effet maigres. Un capteur photo principal plus gros sur l'iPhone 16 Pro Max, un bouton capteur sur tous les modèles pour faciliter la prise de photos et vidéos avec de nouveaux gestes en effleurant et en pressant le bouton (zoom, capture), une puce plus puissante et des tailles revues à la hausse sur les Pro.



Les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max devraient être dotés d'écrans plus grands de 6,3 et 6,9 pouces, contre 6,1 et 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Pas de quoi casser trois pattes à un canard... Un véritable iPhone 15S, non ?