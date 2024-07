Apple hésite sur le design du bouton Action de l'iPhone 16 Pro

Les derniers prototypes de l'iPhone 16 Pro vus par des confrères indiquent qu'Apple hésite grandement sur le design du bouton Action. Après avoir été déplacé, allongé et élargi, ce dernier est finalement revenu au style que l'on connait, à savoir le bouton Action de l'iPhone 15 Pro / Pro Max. Ne vous attendez donc pas à une révolution à ce niveau.

Une certaine indécision chez Apple

Le développement d'une génération d'iPhone comporte évidemment différentes phases, dont les premières peuvent être qualifiées d'exploratoires. Au cours de celles-ci, Apple a testé quatre configurations de boutons et deux tailles pour le bouton Action. Voici ce que nous rappellent nos amis de chez MacRumors :

Bouton de volume unifié avec petit bouton Action Bouton de volume unifié avec un grand bouton Action et un nouveau bouton Capture Boutons de volume séparés avec le grand bouton Action et le bouton Capture affleurant le cadre Boutons de volume séparés avec petit bouton d'action et bouton de capture affleurant le cadre (actuel)

Les premiers prototypes connus de l'iPhone 16 Pro comportaient un bouton de volume unifié et un petit bouton d'action polyvalent, tous deux situés sur le côté gauche, ainsi qu'un bouton d'alimentation sur le côté droit. Ce design a été initialement développé dans le cadre du projet Bongo, qui visait à doter l'iPhone 15 Pro de boutons haptiques. Bien que le projet ait finalement été annulé sur l'iPhone 15, en raison d'une production défaillante, certaines idées ont été intégrées aux premiers essais de l'iPhone 16 Pro.



Le deuxième prototype de l'iPhone 16 Pro utilisait également un bouton de volume unifié, mais il était doté d'un bouton Action plus grand, dont la taille était proche de celle des boutons de volume. Ce prototype comportait également un "bouton de capture" supplémentaire de l'autre côté, sous le bouton d'alimentation.



Les deux derniers prototypes sont revenus à des boutons de volume distincts. Ces modèles sont équipés d'un bouton d'action capacitif et d'un bouton de capture, tous deux affleurant le cadre et dotés d'une technologie de capteur de force.



Sur le plus récent des deux, appelé Proto2, Apple a une fois de plus modifié le bouton Action. Le composant est petit et légèrement surélevé, il est très proche du bouton Action de l'iPhone 15 Pro. Cela signifie probablement que nous aurons encore un bouton mécanique en 2024, la technologie capacitive étant très incertaine.



Dans tous les cas, il est encore trop tôt pour parler du design final de l'iPhone 16 Pro. En revanche, les nouveautés attendues les plus crédibles sont la puce A18 Pro, le Wi-Fi 7, le zoom x5 sur le "petit modèle", un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels ou encore de nouvelles tailles d'écran de 6,3 et 6,9 pouces.