Apple réserve les écrans de 6,3 et 6,9 pouces aux iPhone 16 Pro et Pro Max

Une indiscrétion l'a mentionné il y a quelques jours : Apple va augmenter la taille des écrans des iPhone dès 2024 avec la gamme iPhone 16. Une information qui fait plaisir aux amateurs de grands écrans, mais qui a posé des interrogations sur les modèles qui seront concernés par ce changement majeur. Une nouvelle rumeur apporte plus de précision !

Seuls les iPhone 16 Pro et Pro Max auront l'augmentation de la taille d'écran

Selon une récente déclaration de l'analyste Ross Young, Apple prévoit un grand changement en ce qui concerne la gamme iPhone 16. En effet, l'entreprise va augmenter la taille d'écran des modèles Pro, par rapport aux générations précédentes. Apple va faire passer l'iPhone 16 Pro de 6,1 pouces à 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max passera de 6,7 pouces à 6,9 pouces.



Cette approche serait jugée comme étant indispensable pour répondre aux exigences des consommateurs qui souhaitent des écrans toujours plus grands afin de mieux profiter des jeux, du streaming, des conversations vidéo... Une requête déjà satisfaite par de nombreux smartphones concurrents comme le Galaxy S23 Ultra et son écran de 6,8 pouces, le Xiaomi 13 et ses 6,3 pouces ou encore le Redmi Note 12 Pro+ et son écran de 6,87 pouces.

Pas de changement du côté des modèles non Pro

En ce qui concerne les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, ils garderont les tailles d'écran actuelles, soit du 6,1 pouces et 6,7 pouces, ce qui convient déjà à la majorité des utilisateurs qui ne sont pas tous adeptes des grands écrans.



Les iPhone 16 Pro et Pro Max deviendront quant à eux les premiers iPhone à embarquer les plus grands écrans depuis 2007. À l'époque de Steve Jobs, des iPhone avec de telles tailles d'écrans auraient été inconcevables, mais sous l'ère Tim Cook, on préfère écouter davantage ce que veulent les consommateurs et suivre les tendances sur le marché des smartphones.



Selon Ross Young, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max seront donc les derniers modèles "Pro" à proposer les tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, Apple passera le nouveau cap dès 2024 avec la génération suivante d'iPhone.