Vers des écrans de 6,3 et 6,9 pouces pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

Et si Apple augmentait encore la taille d'écran des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max à venir en 2024 ? D'après l'analyste de l'industrie de l'affichage Ross Young, les futurs téléphones phares seront dotés d'un écran d'environ 6,3 pouces et 6,9 pouces, respectivement, d'après les informations du patron de Display Supply Chain Consultants, une source de qualité.

L'iPhone bientôt au niveau de l'iPad mini ?

Young a expliqué que les tailles d'écran de 6,3 et 6,9 pouces sont arrondies à l'unité supérieure. Si vous désirez plus de précisions, l'analyste a déclaré qu'il révélerait les tailles réelles à deux décimales près lors de son discours à la conférence Display Week à Los Angeles le 23 mai. Mais il semble sûr de ses informations, tout en n'indiquant pas si l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Plus seront également dotés d'écrans plus grands. Si tant est qu'un iPhone 16 Plus soit toujours prévu, Apple pouvant revenir à un iPhone 16 mini à tout moment.

Les nouvelles tailles d'écran seraient donc les plus grandes jamais atteintes par l'iPhone, qui ne cesse de s'étirer. À titre de comparaison, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont équipés d'écrans de 6,1 et 6,7 pouces, et ces tailles ne devraient pas changer avec les modèles iPhone 15 Pro qui seront lancés plus tard dans l'année. Ce sont les mêmes diagonales depuis l'iPhone 12.



Les antécédents de Ross Young sont excellents en ce qui concerne les informations relatives à l'affichage des futurs produits Apple. Par le passé, il a révélé avec précision que la technologie ProMotion (120 Hz) allait être intégrée à l'iPhone 13 Pro et aux MacBook Pro de 14 et 16 pouces de 2021, que l'iPad mini de sixième génération serait équipé d'un écran plus grand de 8,3 pouces, et bien d'autres détails encore. Il a très souvent vu juste, et s'est corrigé avant l'officialisation du produit le cas échéant.



Mis à part le nouvel écran, l'iPhone 16 Pro doit apporter une puce A18 et une nouvelle encoche réduite, une sorte de Dynamic Island 2.0.



Que dites-vous d'une augmentation de la taille d'écran, sachant que les bordures des iPhone 15 Pro seront déjà réduites aux minimum ? Un iPhone 16 Pro encore plus grand pourrait être handicapant pour les petites mains, surtout si aucun iPhone 16 mini n'est proposé...