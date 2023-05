Le premier rendu de l'iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces

Bien que le lancement de l'iPhone 15 soit attendu d'ici septembre, nous avons déjà des informations préliminaires sur la version d'après, la gamme iPhone 16 de l'année prochaine.

Alors que l'iPhone 15 Pro serait une mise à niveau importante, avec un nouveau design aux bords arrondis, un cadre en titane, un appareil photo plus performant, une puce A17 en 3 nm et, bien sûr, l'USB-C, Apple prépare un changement de taille pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. C'est le cas de le dire !

Un iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16 Ultra ?

Un tant évoqué au sujet de l'iPhone 15 Pro Max, le patronyme "Ultra" serait finalement réservé à l'iPhone 16 Pro de l'an prochain, à l'instar de l'Apple Watch Ultra.

Les rumeurs les plus récentes ont indiqué que l'entreprise américaine avait prévu d'augmenter la taille de ses deux modèles "Pro" en 2024, avec environ 0,2 pouce de plus. Pour se faire une idée, voici les rendus de nos confrères de 9to5Mac qui montrent que le modèle phare de l'iPhone 16 Pro, peut-être appelé iPhone 16 Ultra, aura un écran d'environ 6,9 pouces, entraînant une augmentation significative de la taille de l'appareil. Heureusement, il ne sera que légèrement plus large, car l'iPhone 14 Pro Max est déjà difficile à tenir d'une seule main.

Ces rendus illustrent les plans d'Apple pour augmenter la taille de l'écran de l'iPhone 16 Pro Max tout en conservant un facteur de forme aussi proche que possible.

À gauche : iPhone 15 Pro Max. À droite : iPhone 16 Pro Max

Les dimensions de l'iPhone 16 Pro Max

Pour une idée plus précise, voici les dimensions qui accompagnent le rendu.

iPhone 16 Ultra iPhone 15 Pro Max Largeur : 77,2 mm

Hauteur : 165,0 mm

Taille de l'écran : 6,9 pouces Largeur : 76,7 mm

Hauteur : 159,8 mm

Taille de l'écran : 6,7 pouces

Idem pour l'iPhone 16 Pro

Ming-Chi Kuo et Ross Young, deux sources réputées, ont tous les deux rapporté que le plus petit modèle serait également agrandi, avec une taille d'écran d'environ 6,3 pouces. Ce plus grand écran permettrait à Apple d'intégrer un zoom périscopique dans le "petit" iPhone 16 Pro, contrairement à l'iPhone 15 Pro de cette année.

Comme nous sommes à plus d'un an du lancement de l'iPhone 16, il faut évidemment prendre ces informations avec des pincettes.



Que pensez-vous d'un éventuel agrandissement des iPhone ?