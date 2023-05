L'iPhone 15 Pro Max aura un appareil photo spécifique à cause du zoom périscopique

Apple entend différencier ses deux téléphones "Pro" cette année de manière significative. L'ajout d'un zoom périscopique uniquement sur l'iPhone 15 Pro Max induit une réorganisation de la disposition du système de caméra arrière à trois lentilles. Ceci signifie que le module photo du Pro Max sera exclusif à ce modèle, complexifiant la chaîne de production, mais justifiant certainement l'augmentation de prix à venir.

Le premier zoom périscopique chez Apple

Cette année, un système d'objectif périscopique sera utilisé pour la première fois pour le téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max, ce qui permettra d'obtenir un zoom optique de 5x ou 6x, soit environ le double de l'iPhone 14 Pro qui plafonne à 3x.



Il est probable qu'Apple limite la technologie périscopique à l'iPhone 15 Pro Max en raison de l'espace interne nécessaire pour le matériel avancé, mais même avec l'espace supplémentaire disponible dans le modèle Pro Max, Apple a dû réorganiser la conception du module photo.

Actuellement, lorsque vous tenez l'iPhone 14 Pro Max en paysage avec le bouton latéral en haut, le téléobjectif est le plus proche du coin supérieur de l'appareil, tandis que l'objectif ultra-large se trouve en dessous, entre le flash et le capteur LiDAR.



En septembre prochain, l'objectif ultra-large de l'iPhone 15 Pro Max sera placé dans le coin de l'appareil, tandis que le téléobjectif prendra place entre le flash et le capteur LiDAR. Apple disposera ainsi de plus d'espace interne pour intégrer le système d'optiques pliées du système périscopique. Cette information a été révélée par le chercheur Unknownz21 sur Twitter :



On a related note - the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max.



The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions - so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7 — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023

Comment ça marche un objectif périscopique

Un capteur périscopique utilise généralement un objectif primaire pour capturer une photo, avec un miroir ou un prisme incliné qui reflète la lumière à 90 degrés vers un second objectif qui l'envoie ensuite vers le capteur d'image. Le capteur d'image et l'objectif secondaire sont placés latéralement à l'intérieur du smartphone pour augmenter la longueur focale, ce qui occupe une surface importante.



En raison de la manière dont la lumière est réfléchie en angle dans ce système, le téléobjectif devra probablement être de forme carrée, contrairement au téléobjectif circulaire utilisé pour l'iPhone 14 Pro Max. Pas de panique pour le design, la découpe de l'appareil photo restera toujours circulaire.



Ainsi, par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, le modèle 2023 sera vraisemblablement identique en vue arrière, mais sous le capot, la configuration matérielle sera sensiblement différente.

Et l'iPhone 16 Pro ?

Pour ce qui est de la suite, à savoir l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, ils bénéficieront tous deux du zoom périscopique, comme l'a expliqué à plusieurs reprises Ming-Chi Kuo.



Les écrans des modèles iPhone 16 Pro et Pro Max devraient être légèrement plus grands que les modèles de la génération précédente (6,3 et 6,9 pouces), et l'espace interne plus important offert par les nouvelles tailles est probablement l'une des raisons pour lesquelles Apple sera en mesure d'apporter l'objectif périscopique à ces deux appareils haut de gamme en 2024.