Le nouvel appareil photo de l'iPhone 15 sera la star de l'Apple Event

Mardi soir, Apple va présenter la nouvelle gamme d'iPhone, on retrouvera les iPhone 15, les iPhone 15 Plus, les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max. À chaque sortie de nouveaux iPhone, le géant californien mise sur une nouveauté "majeure", cette année ce seront les mises à niveau de l'appareil photo. Un récent rapport mentionne le fait qu'Apple parlera beaucoup de la qualité améliorée des photos.

De grandes innovations qui seront annoncées

Apple a parfois acquis un peu de retard du côté de la photo avec ses iPhone, on remarque depuis plusieurs années, certains concurrents qui proposent un zoom plus performant et des photos bien plus détaillées dans les environnements où la lumière est faible. Toutefois, Apple a plus d'un tour dans son sac, selon un récent rapport du cabinet de recherche TrendForce, les innovations de l'appareil photo des iPhone 15 devraient être le point central des annonces que va réaliser Apple, mardi soir.



Le rapport précise que chaque iPhone va bénéficier d'une amélioration conséquente du côté des photos. Les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus vont profiter d'un capteur de caméra empilé fourni par Sony, un capteur qui sera capable de capturer nettement plus de lumière, ce qui sera positif aussi bien pour les photos en plein jour comme en pleine nuit.

Du côté des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, les clients pourront profiter d'un téléobjectif périscope qui va considérablement améliorer les capacités de zoom optique des deux iPhone. Précédemment, l'analyse Ming-Chi Kuo a apporté des détails intéressants à propos de cette évolution, Kuo a mentionné un zoom optique pouvant aller jusqu'à 6x contre 3x à l'heure actuelle sur les iPhone 14 Pro.



Dernier point captivant dans le rapport, TrendForce a expliqué que toute la gamme d'iPhone 15 aura un port USB-C, Apple signe bien l'arrêt définitif de la connectique Lightning sur les iPhone. Cette décision est évidemment en lien avec la nouvelle loi européenne qui entre en vigueur dès l'année prochaine et qui exige que tous les appareils électroniques proposent un port USB-C pour la "connectique unique".



