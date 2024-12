Apple va modifier l'appareil photo arrière de l’iPhone 17 Pro

Selon toute vraisemblance, les modèles d'iPhone 17 Pro de l'année prochaine subiraient une refonte importante, se concentrant particulièrement sur le module de caméra arrière. Les premières rumeurs sont désormais corroborées par de nouvelles informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement.

Une nouvelle bosse de caméra

À la fin du mois dernier, Wayne Ma de The Information a rapporté que l'arrière de l'iPhone 17 Pro et de l'iPhone 17 Pro Max comporterait une « bosse de caméra rectangulaire en aluminium plutôt que en verre 3D traditionnel », la moitié inférieure étant conservée en verre pour supporter la charge sans fil. Le rapport expliquait également que « l’iPhone 17 Air » arborerait une « grande bosse de caméra centrée sur le dos » avec une seule caméra.

Aujourd'hui, Digital Chat Station, un utilisateur de Weibo connu pour avoir divulgué des détails sur les caméras des futurs iPhones, affirme que les documents de la chaîne d'approvisionnement qu'ils ont vus confirment cette modification importante du module de caméra.

Les détails de la disposition de la caméra ne sont pas clairs, mais le module a cette forme ovale allongée. De nombreux nouveaux téléphones Android devraient également adopter un design similaire l’année prochaine.

Si cette refonte se concrétise, elle représenterait l'un des changements les plus notables apportés à la configuration de la caméra de l'iPhone d'Apple depuis les débuts de l'iPhone 11 en septembre 2019. L'iPhone 11 a introduit un module de caméra carré, s'écartant de la disposition verticale des modèles précédents, pour accueillir un objectif ultra large supplémentaire. Ce changement a non seulement modifié l'esthétique du téléphone, mais a également donné le ton du design aux modèles ultérieurs jusqu'à l'iPhone 16 actuel.



Bien que le changement paraisse très ciblé, il aurait tout de même de fortes répercussion sur la conception générale de l'appareil. Cela signifie que le développement de l'iPhone 17 nécessiterait un temps de validation considérable en interne par rapport aux précédents iPhone, iPhone 14 Pro excepté à cause de sa Dynamic Island. Est-ce que cela vaut le coup ? Surtout que les clients y verront finalement un retour arrière vers le style introduit sur l'iPhone X, mais dans la longueur...



Reste que, comme pour toutes les premières rumeurs, rien n'est figé dans le marbre. Qui est pour un changement de design sur le module de caméra arrière ? Rappelons que l'iPhone 17 de base aura enfin droit à un écran 120 Hz, alors que le Face ID pourrait se faire plus discret sur les "Pro".