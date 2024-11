L’iPhone 14 Plus a droit à un programme de réparation pour son appareil photo arrière

Apple a annoncé un nouveau programme de réparation pour l’iPhone 14 Plus afin de résoudre un problème du module de caméras arrière affectant un nombre limité d’appareils. Selon l’entreprise, un petit lot d’iPhone 14 Plus fabriqués entre le 10 avril 2023 et le 28 avril 2024 peut rencontrer un dysfonctionnement où l’aperçu de l’appareil photo arrière ne s’affiche pas. Visiblement, le dysfonctionnement est matériel, une première depuis le problème de haut-parleur de l’iPhone 12 en 2021.

Comment vérifier si mon iPhone 14 Plus est éligible

Pour permettre aux utilisateurs de vérifier si leur appareil est concerné, Apple propose un vérificateur de numéro de série sur son site Internet. Si un iPhone 14 Plus est confirmé comme étant affecté par ce problème, Apple effectuera la réparation gratuitement, à condition que l’appareil ne présente aucun autre dommage. Les utilisateurs concernés peuvent se rendre dans un magasin Apple, chez un prestataire de services agréé Apple, ou utiliser une option d’envoi postal pour la réparation.

Les iPhone concernés

Le programme couvre les modèles éligibles d’iPhone 14 Plus pendant trois ans à compter de la date d’achat initiale. Apple offre également des remboursements aux clients qui ont déjà payé pour une réparation liée à ce problème.



Ce programme est spécifiquement destiné aux modèles d’iPhone 14 Plus fabriqués dans la période spécifiée et ne s’applique pas aux modèles iPhone 14, iPhone 14 Pro, ou iPhone 14 Pro Max. Normalement, ils ne sont pas affectés par ce souci.



Par chance, l’iPhone 14 Plus ne s’est pas bien vendu, le programme de réparation ne doit donc concerner que peu de clients. Apple va d’ailleurs changer de stratégie l’an prochain en proposant à la place un iPhone 17 Air bien plus attrayant, notamment grâce à un design ultra fin permettant de se démarquer du reste de la gamme.