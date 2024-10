iPhone 17 Air : 48 mégapixels pour la caméra arrière, puce A19, écran de 6,6 pouces...

En septembre 2025, Apple présentera sa prochaine gamme d'iPhone : les iPhone 17. Parmi les modèles qui seront annoncés, on retrouvera un iPhone 17 Air, un modèle qui aura la particularité d'être extrêmement fin avec un nouveau design. Si jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de fuites majeures à propos de ce futur iPhone, l'analyste Jeff Pu vient de dévoiler en avant-première plusieurs informations croustillantes !

L'iPhone 17 Air est prometteur

Les premières grandes rumeurs sur l'iPhone 17 Air commencent à émerger et c'est Jeff Pu, analyste de la banque d'investissement Haitong International, qui a dévoilé les premiers détails sérieux dans une note de recherche. On retrouve plusieurs informations intéressantes sur la taille de l'écran, la puce qui sera intégrée à l'intérieur ou encore le design que proposera ce nouvel iPhone pas comme les autres.



Selon Pu, l'iPhone 17 Air sera équipé d'un écran de 6,6 pouces, il semble que ce modèle misera sur une expérience visuelle encore plus immersive, tout en restant dans un format ultra-mince. Mais l'élément le plus intéressant réside dans l'intégration de la puce A19, celle-ci sera fabriquée à l'aide du processus 3 nm de TSMC, similaire à celui utilisé pour la puce A18 Pro dans les iPhone 16 Pro actuels. Cependant, il n'est pas à exclure que TSMC pourrait passer plus rapidement que prévu à la gravure en 2 nm, tout dépend des avancées d'ici au deuxième trimestre de 2025.

Du 48 mégapixels au rendez-vous

Côté photographie, l'iPhone 17 Air ne proposera qu'une seule caméra arrière de 48 mégapixels, le modèle se concentrera sur la qualité plutôt que sur la quantité de capteurs. L'appareil photo frontal, quant à lui, disposera de 24 mégapixels, de quoi offrir des selfies ultra-détaillés et des appels vidéos de grande qualité.



En termes de sécurité, Jeff Pu affirme qu'Apple maintiendra la présence du Face ID, pas de retour au Touch ID. Cependant, est-ce que le Face ID sera toujours dans une Dynamic Island ou sous l'écran ? On sait que les ingénieurs d'Apple travaillent à placer les capteurs nécessaires au fonctionnement du Face ID sous l'écran, mais c'est une avancée très compliquée, car la luminosité de l'écran perturbe le bon fonctionnement du Face ID.



En ce qui concerne la RAM, l'iPhone 17 Air disposera de 8 Go de RAM entièrement dédiés à Apple Intelligence. Ce n'est pas énorme, mais pour Apple, avec une belle optimisation d'iOS, c'est totalement faisable pour une expérience fluide et rapide.

Un remplacement du modèle Plus ?

Bien que certaines rumeurs laissaient entendre que l'iPhone 17 Air pourrait se situer entre les modèles Pro et Pro Max, la réalité semble différente. Selon Jeff Pu, ce modèle est conçu pour remplacer le modèle Plus. Cette stratégie permettrait à Apple de recentrer sa gamme, en proposant un appareil mince, performant et au design raffiné. En parlant du design, l'iPhone 17 Air se démarquera des modèles précédents, avec un cadre en aluminium et une silhouette plus fine.



Via