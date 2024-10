Les iPhone 17 en 2025 auront une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels !

En observant le comportement des jeunes avec leur iPhone, Apple a rapidement compris que l’appareil photo en façade est de plus en plus utilisé pour les selfies. Selon une indiscrétion, l’entreprise se serait donné pour mission d’apporter une grande amélioration à l’appareil photo en façade, cette évolution pourrait avoir lieu en 2025 sur la gamme des iPhone 17.

24 mégapixels pour les selfies sur les

iPhone 17

Selon les dernières informations dévoilé par l’analyste Ming-Chi Kuo, les iPhone 17 seront équipés d’une caméra frontale de 24 mégapixels, ce qui va apporter une nette progression par rapport aux 12 mégapixels des modèles actuels. Cette avancée est rendue possible grâce à Genius, le fournisseur principal des objectifs de la caméra avant de l’iPhone, connu pour son expertise et sa capacité à innover.



Le nouvel objectif de l’iPhone 17 se distinguera par ses six éléments, surpassant l’objectif à cinq éléments des iPhone 15 et 16. Cette évolution technologique n’est pas sans conséquence sur le coût de production, le composant pour la caméra frontale de l’iPhone 17 est estimé à plus du double de celui de son prédécesseur. Ce surcoût pourrait entraîner une légère augmentation du prix de fabrication, mais Apple pourrait envisager de réaliser des économies sur d’autres composants pour compenser cette dépense supplémentaire.

Dans le même temps, le rapport révèle qu’Apple prévoit d’intégrer un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels dans l’iPhone 16, qui devrait sortir dans environ six mois. Ce capteur remarquable sera capable de transformer les données brutes en images finales de 12 ou 24 mégapixels, offrant une flexibilité et une qualité d’image inégalées.



La confiance d’Apple en Genius se renforce encore avec la fourniture de l’objectif périscope pour l’iPhone 16. Ce partenariat de longue date repose sur la qualité constante des objectifs fournis par Genius et sa capacité à répondre à une demande croissante, même dans des périodes compliquées où les commandes d’Apple à ses fournisseurs sont très nombreuses.



Enfin, les modèles iPhone 16 Pro et Pro Max ne seront pas en reste, ils bénéficieront d’une caméra avec un zoom optique 5x de 12 mégapixels, une caractéristique particulièrement séduisante pour les passionnés de photographie.



Avec ces avancées technologiques, Apple continue de repousser les limites de la photographie sur smartphone que ce soit des capteurs avant comme arrière, cela renforce ainsi sa position de leader dans le secteur. Les amateurs de photographie doivent être impatients !



