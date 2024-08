Tous les iPhone 17 auraient bien une caméra frontale de 24 mp

Les quatre modèles d'iPhone 17, y compris les modèles Slim, Pro et Pro Max, attendus l'année prochaine, seront dotés d'une caméra frontale améliorée de 24 mégapixels, selon l'analyste Jeff Pu. Actuellement, ils sont limités à 12 mégapixels.

Une amélioration pour les selfies

Dans une note de recherche publiée pour la banque d'investissement Haitong, le hong-kongais a partagé un tableau indiquant que l'iPhone 17, l'iPhone 17 Slim (remplaçant l'iPhone 17 Plus), l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max seront tous équipés d'une caméra frontale de 24 mégapixels avec six éléments en plastique. En comparaison, tous les modèles d'iPhone 15 sont équipés d'une caméra frontale de 12 mégapixels avec cinq éléments. On retrouve 12 mégapixels depuis l'iPhone 11.

L'analyste Ming-Chi Kuo avait également affirmé en janvier qu'au moins un modèle d'iPhone 17 serait équipé d'une caméra frontale de 24 mégapixels avec une lentille à six éléments, renforçant ainsi cette rumeur partagée par plusieurs sources, ce qui lui donne encore plus de corps. Kuo a expliqué que ces modifications "amélioreront significativement la qualité d'image".

En effet, à la faveur d'une résolution plus élevée de 24 mégapixels, les photos peuvent conserver leur qualité même lorsqu'elles sont fortement recadrées, offrant plus de flexibilité en post-traitement. Une lentille à six éléments améliorerait également légèrement la qualité d'image, chaque élément étant conçu pour corriger diverses aberrations et distorsions, produisant ainsi des photos plus claires et plus précises, de quoi ravir les personnes bombardant les réseaux sociaux de leur tête.

Un iPhone attendu pour septembre 2025

Quant aux iPhone 17, ils devraient être lancés en septembre 2025, soit dans plus d'un an. Les rumeurs concernant les iPhones de deux générations à venir commencent toujours assez tôt, car Apple développe et prototype ses produits bien avant leur sortie. L'élément le plus important serait un Face ID placé sous l'écran, ainsi qu'un iPhone 17 Slim ultra fin. D'ici là, nous aurons droit aux iPhone 16 avec de nouvelles tailles d'écran pour les "Pro" et une batterie largement plus conséquente.