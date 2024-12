L'iPhone 17 Pro conserverait la disposition en triangle de la caméra

On ne sait plus à quel Saint se vouer. Contrairement aux rumeurs de la semaine dernière, le leaker « Instant Digital » assure que l'iPhone 17 Pro n'adopterait pas de disposition de caméra horizontale. Dans un message sur Weibo, le leaker a précisé que même si l'arrière de l'iPhone 17 Pro subira des modifications, la disposition de la caméra restera triangulaire, sans passer à la « barre horizontale » instaurée par les Google Pixel.

Un design écumé depuis 2019

Depuis que l'iPhone 11 a introduit un module de caméra carré pour accueillir un objectif ultra large supplémentaire, Apple n'a pas modifié la disposition de ses capteurs pour assurer la cohérence de la conception sur les modèles suivants jusqu'à l'iPhone 16.

Cependant, le design de l’iPhone 17 Pro semble prêt à subir des changements importants. Les derniers rapports de The Information mentionnaient que les iPhone 17 Pro et Pro Max comporteront une « bosse de caméra rectangulaire » construite en aluminium, différente du verre 3D traditionnel, la moitié inférieure utilisant toujours du verre pour la compatibilité de chargement sans fil. Mais alors, qui croire ? On imagine mal Apple se départir d'un élément qui fait de l'iPhone actuel un iPhone.



Pour mémoire, Instant Digital a déjà vu juste à plusieurs reprises, avec des prédictions précises sur l'iPhone 14 jaune, la vitre arrière dépolie des modèles d'iPhone 15, des mises à jour mineures de l'Apple Watch Series 9, des capacités de vidéo spatiale sur l'iPhone 15 Pro, l'orientation de la caméra paysage pour les iPads les plus récents, l'écran nano-texture de l'iPad Pro M4 et les capacités de la batterie de l'iPhone 16 Pro. On peut donc le prendre au sérieux.



Apple a certainement mieux à faire que de modifier l'esthétique du module de caméra arrière, comme réduire la Dynamic Island, affiner et alléger ses téléphones, augmenter l'autonomie, apporter le 120 Hz sur toute la gamme ou encore ajouter des boutons pour en faire une console portable.