Un iPhone 17 Pro a été repéré à Los Angeles avant sa sortie

Un téléphone inédit, peut-être l’iPhone 17 Pro, a été repéré dans la rue, bien que son lancement ne soit prévu qu’en septembre 2025. L’authenticité de cet appareil reste incertaine, et il pourrait s’agir d’une simple confusion. Mais il y a tout de même la possibilité que ce soit un prototype de test.

Difficile d’établir la véracité

Sur X, l’utilisateur @Skyfops a partagé deux photos (de médiocre qualité) d’un appareil inconnu, ensuite repostées par Mark Gurman de Bloomberg. Le message était : « J’ai repéré un iPhone en phase de test dans la nature. » Sur l’une des images, une personne portant des lunettes de soleil réfléchissantes tient un appareil semblable à un iPhone, camouflé dans un étui noir épais, probablement pour dissimuler son design. Une autre photo montre un dispositif rappelant l’iPhone 16 Pro, avec un possible autocollant à l’arrière masquant un code de suivi utilisé par Apple pour ses prototypes internes.

Selon les rumeurs, l’iPhone 17 Pro pourrait arborer un bloc caméra rectangulaire avec un flash LED, un microphone arrière et un scanner LiDAR alignés verticalement sur le côté droit. Les ouvertures visibles dans le coin supérieur droit des photos pourraient correspondre à ces caractéristiques, mais rien n’est sûr.



Mark Gurman a commenté : « Ça semble authentique », sans qu’on sache s’il était sérieux. @Skyfops a rapporté qu’une personne, peut-être un agent de sécurité, a tenté de cacher l’appareil, aperçu à Los Angeles d’après sa bio.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ — Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025



Même si ces images montrent un prototype, elles ne révèlent rien au-delà des rumeurs existantes. Cette fuite ravive néanmoins l’excitation des spéculations des années 2010 avec l’iPhone 4 trouvé dans un bar, en attendant la révélation officielle d’Apple début septembre prochain. Le keynote sera aussi l’occasion de découvrir les nouvelles Apple Watch et AirPods Pro 3.



Rappelons qu’on attend une nouvelle puce A19 Pro avec 12 Go de RAM, un système de refroidissement plus performant, une charge sans fil de 50 watts, un écran amélioré ou encore une Dynamic Island plus petite. Mais la star devrait être l’iPhone 17 Air, très fin.