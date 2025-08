Une batterie ultra-fine de 2,5 mm pour l’iPhone 17 Air

Apple s’apprête à lancer l’iPhone 17 Air, un modèle qui mise sur un design ultra-fin. De nouvelles images dévoilent des détails clés sur sa batterie, révélant l’ampleur du travail d’ingénierie derrière cet appareil.

Une prouesse technologique de 2,5 mm

Apple semble prêt à repousser encore les limites du design avec son futur iPhone 17 Air, et les dernières images fuitées de sa batterie en sont une preuve frappante. Sur ces clichés partagés par le leaker Majin Bu, on découvre la batterie de l’appareil posée à côté d’un étrier de précision.

Cet outil de mesure permet de constater avec exactitude que la batterie affiche une épaisseur record de seulement 2,49 mm. Une telle finesse est extrêmement rare dans l’industrie, et témoigne d’un travail d’ingénierie particulièrement avancé. Cela permettrait à Apple de proposer un smartphone ultra-fin, tout en maintenant un certain niveau de performance. En revanche, cela confirme pourquoi ce sera une petite batterie d'une capacité de 2 800 mAh.

Autre élément important visible sur les images : un adhésif de dissipation thermique. Ce composant, souvent discret, joue pourtant un rôle clé. Il sert à évacuer la chaleur générée par la batterie lors de l’utilisation, et à assurer une stabilité thermique optimale dans un châssis aussi compact. Cette attention portée à la gestion de la chaleur suggère qu’Apple anticipe les défis liés à l’autonomie et à la sécurité d’un appareil aussi fin.

En associant une batterie ultra-mince à une construction en acier inoxydable et à un système de dissipation avancé, Apple semble vouloir prouver qu’il est possible de concilier design extrême et fiabilité technique. Ces choix confirment que l’iPhone 17 Air ne sera pas un simple allègement de la gamme, mais bien un modèle conçu avec une approche ingénieuse et ambitieuse.

Pour rappel, l’iPhone 17 Air est attendu comme le modèle le plus fin jamais conçu par Apple. Il devrait embarquer un écran de 6,1 pouces, un châssis en aluminium série 7 000, et être exclusivement destiné à la nouvelle génération de puces A19.