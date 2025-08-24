Bilan : que retenir des iPhone 16 ?

Ca y est, la rentrée approche et qui dit rentrée dit nouveaux iPhone. Alors que tout le monde est tourné vers les iPhone 17 dont la sortie est imminente, la génération précédente va tirer sa révérence et il est temps d'en dresser un premier bilan.

Des innovations techniques qui posent les bases de l'avenir

Les iPhone 16 ont apporté leur lot de nouveautés significatives, à commencer par les puces A18 et A18 Pro gravées en 3 nanomètres. Ces processeurs offrent une efficacité énergétique accrue de 15% par rapport à la génération précédente, tout en intégrant 16 cœurs dédiés aux tâches d'intelligence artificielle. Cette architecture prépare le terrain pour Apple Intelligence, même si la fonctionnalité reste encore trop limitée. D'ailleurs, les iPhone 16 sont les premiers à être entièrement compatibles avec l'IA d'Apple sur toute la gamme — la fonctionnalité étant précédemment limitée aux modèles d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

L'arrivée du Wi-Fi 7 sur toute la gamme constitue une autre avancée notable, promettant des débits théoriques plus élevés pour les utilisateurs équipés de box compatibles. Apple a également revu sa copie en matière de recharge, avec une puissance qui grimpe à 25W en MagSafe et environ 40W en filaire USB-C, rattrapant enfin une partie de son retard sur la concurrence Android.

Du côté photo, l'intégration de la capture macro sur les modèles standard démocratise cette fonctionnalité auparavant réservée aux Pro, tandis que la prise en charge des vidéos spatiales renforce l'écosystème Apple en créant des synergies avec l'Apple Vision Pro. La grande nouveauté photo a été le bouton Camera Control tactile et qui était supposé améliorer l'ergonomie de la prise de photo. On le sait, ce bouton n'a pas convaincu grand monde et beaucoup l'espèrent absent des prochains iPhone

Un succès commercial en demi-teinte

Les chiffres de vente révèlent une tendance intéressante : si l'iPhone 16 standard connaît un franc succès avec 21% de parts de marché contre 15% pour l'iPhone 15, les modèles Pro peinent davantage. La part combinée des iPhone 16 Pro et Pro Max atteint 39%, soit le niveau le plus faible depuis cinq ans pour cette catégorie premium.

Cette évolution suggère que les consommateurs trouvent désormais suffisamment de valeur dans les modèles standard, ou qu'ils attendent des innovations plus marquantes sur les versions haut de gamme. L'iPhone 16 s'est même hissé au rang de smartphone le plus vendu au monde au premier trimestre 2025, une performance qu'Apple n'avait pas réalisée depuis deux ans sur cette période. De là à dire que c'est grâce à Apple Intelligence, on n'ira pas jusque-là.

L'iPhone 16e en perturbateur

La grande nouveauté de cette génération est qu'il n'y a pas eu 4 iPhone, mais bien 5. Environ 6 mois après la sortie de la gamme traditionnelle, Apple a lancé la version low-cost en toute discrétion pour remplacer l'iPhone SE. Ce mélange d'iPhone 14 et 16 s'est accompagné d'une montée en prix pour l'entrée de gamme mais aussi en un gain certain de fonctionnalités. D'un point de vue technologique, si l'iPhone 16e ne casse pas particulièrement la baraque, c'est la première fois qu'Apple a intégré son modem C1 maison — un véritable pari.



Ecran OLED 60Hz, Face ID, 5G, puce A18 (bridée), Apple Intelligence, USB-C, autonomie énorme... l'iPhone 16e a tout d'un iPhone moderne malgré des compromis sur le MagSafe et le capteur photo. Apple a pris ce qu'elle savait faire de mieux, s'est appuyée sur des technologies éprouvées sur les précédents iPhone pour créer un produit à un prix un peu plus raisonnable. C'était un pari car la marque risquait de cannibaliser son propre marché avec un prix un peu trop proche des iPhone 16 et modèles précédents ayant baissé de tarif — on considère toujours que l'iPhone 15 aurait dû être retiré de la commercialisation officielle.



Force est de constater que l'iPhone 16e est un succès commercial. Malgré le manque de chiffres officiels, les revendeurs tiers sont très contents de leurs chiffres. Grâce à des baisses de prix constantes (l'iPhone 16e est aujourd'hui trouvable à 669€), il a su conquérir un public prêt à investir dans un iPhone sans pour autant dépenser un SMIC. De bout en bout, le pari d'Apple a été gagnant sur ce modèle et la question sera maintenant de savoir si l'initiative sera renouvelée pour un éventuel iPhone 17e.

La fin d'une ère : les derniers iPhone en titane ?

Les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient bien marquer la fin d'une époque en étant les derniers modèles à arborer un châssis en titane. Si cette information se confirme, Apple aurait déjà prévu une évolution de ce matériau avec une finition plus polie, abandonnant l'aspect brossé caractéristique introduit avec l'iPhone 15 Pro.

Cette transition annoncée vers d'autres matériaux pour les futurs iPhone 17 s'inscrit dans la stratégie habituelle d'Apple de renouveler régulièrement ses codes esthétiques. Les rumeurs évoquent l'arrivée d'une puce A19 gravée en 2 nanomètres et d'écrans OLED plus lumineux, promettant des gains substantiels en performances et autonomie.

Les iPhone 16 auront finalement joué leur rôle de modèles de transition, introduisant des bases techniques solides tout en préparant les utilisateurs aux évolutions majeures attendues avec la prochaine génération. Un positionnement stratégique typique d'Apple, qui sait ménager ses efforts tout en maintenant l'appétence de ses clients pour les futures innovations. Au final, seule Apple Intelligence a été la grande nouveauté de ces iPhone 16 tant le bouton Camera Control aura été un échec.

Et vous, qu'avez-vous pensé de cette génération d'iPhone 16 ? De notre côté, on considère qu'il s'agit d'une génération de transition et que les iPhone 15 ont été, eux, bien plus novateurs. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les iPhone 17 et notamment l'iPhone 17 Air, un téléphone ultra fin qui donnera un peu d'air frais à la gamme.