Apple ne vend plus que des iPhone 16 avec 128 Go

Après avoir dévoilé ses nouveaux iPhone 17 mardi, Apple a mis à jour la gamme iPhone 16, limitant l'iPhone 16 standard à une seule option de 128 Go au prix de 869 euros sur l'Apple Store en ligne. Les précédentes options de stockage de 256 Go et 512 Go pour l'iPhone 16 de base ont été supprimées. Un choix inédit dans l'histoire de la firme. En revanche, l'iPhone 16 Plus conserve les options de 128 Go et 256 Go, il a simplement perdu son option de 512 Go.

Pourquoi Apple a fait ça ?

La raison de ce changement est plutôt rationnelle. Il s'aligne sur la stratégie d'Apple, car tous les modèles d'iPhone 17 commencent désormais à 256 Go, évitant ainsi un chevauchement avec la gamme iPhone 16 et stimulant les ventes de l'iPhone 17. Cela simplifie également la fabrication et la gestion des stocks tout en incitant les clients ayant besoin de plus de stockage à opter pour l'iPhone 16 Plus ou les modèles iPhone 17, en gros en déboursant un peu plus d'argent.



Notez que l'iPhone 16 est en promotion à 799 € sur Amazon.

Les précommandes pour les modèles iPhone 17, y compris l'élégant iPhone Air, débutent vendredi 12 septembre, à 14 heures, heure de Paris, avec une disponibilité à partir du 19 septembre. Consultez notre comparatif entre les quatre iPhone 17.

