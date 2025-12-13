Vos posts Instagram, vos tweets, vos commentaires Facebook : bientôt scrutés par les autorités américaines. Les États-Unis envisagent d’imposer aux touristes étrangers de fournir cinq ans d’historique complet de leurs réseaux sociaux avant d’entrer sur le territoire.

Les États-Unis vont fouiller les réseaux sociaux des touristes

Les autorités américaines envisagent d’imposer aux touristes étrangers de fournir cinq ans d’historique de leurs réseaux sociaux avant d’entrer sur le territoire. Cette mesure, annoncée mercredi par les Douanes et la Protection des frontières (CBP), concerne les visiteurs de 42 pays bénéficiant du programme d’exemption de visa.



Le changement toucherait les voyageurs de pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Japon ou l’Australie qui utilisent actuellement le système électronique ESTA. Ce système permet de voyager aux États-Unis pendant 90 jours maximum en payant 40 dollars et en fournissant simplement une adresse email et un numéro de téléphone. L’autorisation est valable deux ans.

Avec la nouvelle proposition, les demandeurs devraient communiquer tous leurs identifiants de réseaux sociaux des cinq dernières années, ainsi que leurs adresses email de la dernière décennie et des informations détaillées sur leurs parents, conjoint, fratrie et enfants. Les agents rechercheraient des signaux d’alerte comme des liens avec l’extrémisme violent, la fraude ou des menaces passées.



La mesure s’inscrit dans le cadre d’un décret signé en janvier 2025 visant à protéger les États-Unis des menaces terroristes et de sécurité. Bo Cooper, avocat spécialisé en immigration, s’interroge sur l’impact de cette surveillance accrue sur le tourisme américain. Une étude du Conseil mondial du voyage prévoit d’ailleurs que les États-Unis seront le seul pays parmi 184 analysés à connaître une baisse du tourisme en 2025.



Les défenseurs des droits numériques critiquent vivement cette proposition. La Fondation pour les droits individuels estime que cette mesure envoie un message selon lequel l’engagement américain pour la liberté d’expression n’est qu’une façade. Le projet est ouvert aux commentaires publics pendant 60 jours.



