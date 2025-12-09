Meta rachète Limitless, une société qui a déjà créé la polémique

Le géant des réseaux sociaux poursuit sa stratégie d’acquisition dans le domaine de l’intelligence artificielle portable. Cette fois, c’est la start-up derrière un pendentif controversé capable d’enregistrer toutes les conversations qui rejoint ses rangs.

Meta absorbe Limitless et met fin au pendentif enregistreur de conversations

Meta vient d’annoncer l’acquisition de Limitless, une jeune pousse américaine reconnue pour son pendentif connecté doté d’intelligence artificielle. Cet appareil discret, porté autour du cou ou accroché comme un micro sans fil, avait la capacité d’enregistrer et de résumer automatiquement les conversations grâce à des algorithmes avancés. Cette opération témoigne de l’ambition croissante du géant technologique dans le secteur des objets connectés intelligents.



L’entreprise basée à Denver, créée il y a cinq ans par Dan Siroker et Brett Bejcek, s’était d’abord fait connaître avec Rewind, une application Mac innovante mais controversée. Cette dernière enregistrait en continu tout ce qui se passait sur l’écran de l’ordinateur, capturant à la fois l’audio et la vidéo des activités numériques. L’intelligence artificielle analysait ensuite ces données pour permettre aux utilisateurs de retrouver instantanément n’importe quelle information vue, entendue ou dite lors d’une réunion visio ou d’une session de travail. Une sorte de machine à remonter le temps numérique pour ne plus jamais oublier.

Limitless avait ensuite évolué vers le pendentif connecté vendu une centaine d'euros, qui libérait les utilisateurs de leur ordinateur en enregistrant les conversations du monde réel. Le dispositif transcrivait automatiquement les échanges et générait des résumés intelligibles, le tout sans nécessiter de smartphone. L’équipe va désormais intégrer Meta Reality Labs pour enrichir les futurs produits du groupe.



Toutefois, cette acquisition signe la fin commerciale immédiate du pendentif et de l’application Rewind. Les ventes sont stoppées pour les nouveaux clients, bien que les utilisateurs actuels bénéficient d’une année de support gratuit supplémentaire. Le service n'est plus disponible dans plusieurs régions, notamment l’Union européenne et le Royaume-Uni, probablement en raison des réglementations strictes sur la protection des données personnelles.



Cette stratégie d’acquisition s’inscrit dans la course effrénée à la “superintelligence personnelle”. Meta souhaite intégrer cette technologie dans ses lunettes connectées Ray-Ban et d’autres appareils futurs, face à la concurrence d’OpenAI, Google et Apple sur le marché naissant des assistants personnels portables.