OpenAI lance GPT-5.1, une version plus amicale de ChatGPT

OpenAI dévoile GPT-5.1, une mise à jour qui veut réconcilier performance et convivialité. Après un lancement de GPT-5 en août qui avait déçu nombre d'utilisateurs par son ton jugé trop froid, l'entreprise californienne revient avec une version corrigée qui promet d'être à la fois plus intelligente et plus agréable en conversation pour paraître plus naturelle.

Deux modèles retravaillés

La mise à jour se décline en deux variantes distinctes. GPT-5.1 Instant devient le modèle par défaut, conçu pour être plus chaleureux et mieux suivre les instructions données par les utilisateurs. Son pendant, GPT-5.1 Thinking, affiche des progrès notables sur la gestion du temps de réflexion, s'adaptant désormais mieux à la complexité des requêtes. Pour les tâches simples, les réponses arrivent plus rapidement, tandis que les problèmes complexes bénéficient d'un temps d'analyse prolongé. Cette approche adaptative se traduit par des résultats concrets, avec des améliorations mesurables sur les tests de mathématiques et de programmation comme AIME 2025 et Codeforces.



OpenAI élargit considérablement les options de personnalisation avec huit profils de conversation disponibles : Défaut, Professionnel, Amical, Franc, Excentrique, Efficace, Geek et Cynique. Ces réglages s'appliquent désormais à l'ensemble des modèles et prennent effet immédiatement dans toutes les conversations, y compris celles en cours. Pour les utilisateurs les plus exigeants, une fonction expérimentale permettra bientôt d'ajuster finement certaines caractéristiques comme la concision, la chaleur des réponses ou la fréquence d'usage des emojis. Le système peut même proposer de modifier ces préférences en cours de conversation s'il détecte une demande particulière de l'utilisateur.

Un contexte concurrentiel tendu

Cette sortie intervient dans un contexte délicat pour OpenAI. L'échec relatif de GPT-5 avait poussé Microsoft, partenaire stratégique de l'entreprise, à intégrer Claude d'Anthropic dans plusieurs de ses services comme Copilot Researcher ou GitHub Copilot. Pour les utilisateurs Apple, cette évolution de ChatGPT s'inscrit dans un écosystème où Siri commence à intégrer des capacités d'IA plus avancées, bien que l'assistant d'Apple reste encore loin des performances des modèles comme GPT-5.1. Le déploiement des nouvelles versions débute cette semaine pour les abonnés payants avant d'atteindre progressivement tous les utilisateurs, tandis que les anciens modèles GPT-5 resteront accessibles pendant trois mois via un menu dédié.



