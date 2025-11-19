Epic Games et Unity s'unissent pour porter des jeux dans Fortnite

Apple… pardon, Unity annonce un partenariat avec Epic Games afin de faire progresser un avenir plus ouvert et interopérable pour l’industrie du jeu vidéo. Concrètement, cet accord permettra de porter des jeux développés sous Unity dans Fortnite. Une initiative tournée vers les joueurs, d’autant plus remarquable qu’elle émane de deux acteurs traditionnellement concurrents.

Unity et Epic Games s’allient pour apporter les jeux Unity dans Fortnite et ouvrir un nouvel écosystème aux développeurs

Unity et Epic Games viennent d’annoncer un partenariat stratégique qui pourrait redéfinir une partie de l’industrie du jeu vidéo. L’objectif est clair : permettre aux développeurs Unity de publier leurs jeux directement dans Fortnite, l’un des plus grands écosystèmes de la planète avec plus de 500 millions de comptes créés. Cette intégration ouvre la porte à une nouvelle génération de contenus et offre aux créateurs l’accès immédiat à l’économie florissante des créateurs Fortnite, déjà au cœur d’une activité colossale.

Lors de Unite, sa conférence annuelle, Unity a également dévoilé une autre initiative majeure avec la prise en charge de l’Unreal Engine au sein de sa plateforme de commerce. Concrètement, cela signifie que les développeurs utilisant l’outil d’Epic auront prochainement davantage de liberté pour gérer leurs catalogues numériques, leurs méthodes de paiement ou encore leurs boutiques en ligne sur PC, mobile et web. À partir du début de l’année prochaine, ils pourront même ajuster leurs prix, lancer des promotions et gérer leurs opérations en direct directement depuis l’Unreal Engine, sans dépendre d’outils externes.

Pour Unity, ce partenariat représente une avancée majeure en matière d’ouverture et d’interopérabilité. Matt Bromberg, PDG de l’entreprise, souligne que cette collaboration va « créer plus d’opportunités pour les développeurs de jeux vidéo dans le monde entier ». Epic Games partage la même vision. Tim Sweeney rappelle que la construction d’un métavers véritablement ouvert nécessite une coopération entre les grandes entreprises technologiques plutôt qu’une compétition cloisonnée. Coucou Apple.

Ce rapprochement entre les deux géants du secteur pourrait transformer la manière dont les jeux sont créés, monétisés et distribués. Il s’inscrit dans une tendance plus large de convergence technologique visant à rendre les outils de développement plus flexibles, plus puissants et plus interconnectés.

Unity promet de dévoiler davantage d’informations sur les produits et le calendrier de déploiement en 2025.