La panne d'AWS perturbe ChatGPT, Epic Games, McDo, PSN, Snapchat, Slack, Fortnite, ...

Une panne importante d'Amazon Web Services (AWS) a affecté de nombreuses plateformes et services à travers le monde, y compris Amazon (forcément) et Alexa, mais aussi Slack, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, PlayStation Network, Perplexity, Airtable, Tinder, Canva, Reddit ou encore l'application McDonald's. Et la liste est loin d'être exhaustive car même des outils d'Apple ont été impactés.

AWS est rétabli

Le problème a débuté peu après minuit, Amazon identifiant la cause quelques heures plus tard et signalant une reprise en cours pour la plupart des services. La panne provenait de problèmes de résolution DNS avec l'endpoint de l'API DynamoDB dans la région US-EAST-1, affectant d'autres services AWS et des fonctionnalités globales telles que les mises à jour IAM et les tables globales DynamoDB.

Amazon a depuis entièrement résolu le problème DNS, bien que certains services, y compris Cloudtrail, Lambda et les lancements d'instances EC2 dans la région US-EAST-1, rencontrent encore des requêtes limitées ou des taux d'erreur accrus pendant la reprise. Celui ou celle qui est à l'origine de la bourde a du passer un mauvais quart d'heure...

Lien possible avec la panne d'Apple incertain

Simultanément, Apple a signalé des pannes pour Apple TV, Apple Music et l'App Store, empêchant les utilisateurs de diffuser du contenu, d'accéder à leurs bibliothèques musicales ou de télécharger des applications. Ces problèmes ont été résolus, ce qui suggère qu'ils étaient liés à la panne massive d'AWS.



Qui a eu des soucis depuis ce matin ?