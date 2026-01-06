LEGO SMART Play : les briques prennent vie en commençant par Star Wars

LEGO a dévoilé un système interactif révolutionnaire baptisé LEGO SMART Play, qui intègre de l’électronique directement dans les sets physiques pour déclencher des sons, des lumières et des mouvements en fonction du jeu. Une demande de longue date des fans et des clients en général, à l'heure où tout est robotisé.

LEGO SMART Play

Cette innovation a été présentée cette semaine au CES 2026 et représente l’une des plus importantes évolutions du jeu traditionnel chez LEGO depuis des décennies. Contrairement aux jouets dépendants d’une application ou d’un écran, LEGO SMART Play fonctionne entièrement grâce aux briques elles-mêmes, en préservant l’aspect créatif manuel.

Au cœur du système se trouve la nouvelle SMART Brick, qui ressemble à une brique LEGO classique mais intègre des capteurs, un haut-parleur et une petite puce informatique. Associée à des SMART Minifigures et à des briques étiquetées, elle permet aux sets de réagir de manière dynamique à la construction et au jeu. Par exemple, déplacer un personnage ou un véhicule peut déclencher des sons authentiques, de la musique ou des interactions avec d’autres éléments.



Les premiers sets LEGO SMART Play sont inspirés de Star Wars, avec trois kits de lancement annoncés. Les prix officiels en Europe sont les suivants :

TIE Fighter de Dark Vador → 69,99 €

→ 69,99 € X-Wing Red Five de Luke → 89,99 €

→ 89,99 € Duel dans la salle du trône & A-Wing → 159,99 €

Chaque set inclut au moins une SMART Brick (avec chargeur), des SMART Minifigures et des étiquettes qui activent des effets immersifs tels que des bruits de moteur, des tirs de blaster, le bourdonnement des sabres laser et de la musique liée à la scène jouée.



Important : les composants SMART Play sont entièrement compatibles avec les briques LEGO classiques, ce qui permet aux enfants de les intégrer dans leurs propres créations sans limitation.

Date de lancement

Les précommandes pour ces sets Star Wars SMART Play ouvrent ce vendredi 9 janvier, avant une sortie complète prévue le 1er mars 2026 dans certains marchés, notamment sur la boutique Amazon officielle de la marque. LEGO a confirmé les prix dans plusieurs régions, dont l’Europe, avec plus de détails disponibles sur les canaux officiels.



LEGO laisse bien évidemment entendre que d’autres sets et thèmes SMART Play seront révélés à l’avenir, ce qui positionne cette nouveauté comme le début d’une plateforme interactive plus large plutôt qu’une expérience isolée.

