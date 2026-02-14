L’IA générative s’installe dans le quotidien des Français en 2026

L’intelligence artificielle générative s’est installée à une vitesse fulgurante dans le quotidien des Français. Selon le baromètre du numérique 2026, ces outils sont désormais utilisés massivement, portés par ChatGPT et adoptés comme de véritables services du quotidien, malgré des réticences encore bien présentes autour de la confiance et des données.

L’IA générative s’installe dans le quotidien des Français

Le baromètre du numérique 2026 montre que l’intelligence artificielle générative est devenue courante en France. En moins de trois ans, un tiers des utilisateurs s’en sert tous les jours. Chez les jeunes de 18 à 24 ans, c’est même la moitié (51 %). Deux personnes sur trois l’utilisent au moins une fois par semaine. C’est maintenant un outil aussi normal que les autres services numériques.



ChatGPT est le grand gagnant. Plus de 6 utilisateurs sur 10 le choisissent en priorité. La moitié des gens utilisent au moins deux IA différentes. Les usages touchent beaucoup de domaines. L’IA devient le premier choix pour certaines tâches. Près de la moitié des utilisateurs la préfèrent pour écrire et traduire des textes. C’est pareil pour créer du contenu ou programmer. Pour chercher des informations, Google et les autres moteurs de recherche restent plus utilisés.

Les gens aiment l’IA pour le temps qu’elle fait gagner. C’est la raison principale citée par 41 % des utilisateurs. Un tiers apprécie aussi sa facilité d’utilisation. Mais tout le monde n’est pas convaincu. Le manque de confiance est le premier frein. 30 % des non-utilisateurs ne font pas confiance à l’IA. Ils s’inquiètent pour leurs données et pour la qualité des réponses. D’autres gardent leurs vieilles habitudes ou se sentent dépassés.



Comme souvent, ce sentiment est plus marqué en France qu’ailleurs. Comme pour de nombreuses technologies avant elle, son usage intensif soulève beaucoup de questions. Mais malgré ces interrogations, la rapidité avec laquelle elle a été adoptée reste impressionnante, et cette dynamique ne semble clairement pas prête de ralentir dans les années à venir.



