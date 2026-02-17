Les aéroports français accepteront France Identité dès l’été 2026

Dès cet été, votre smartphone pourrait suffire pour prendre l’avion en France. L’application France Identité sera acceptée lors des contrôles d’embarquement, marquant une avancée concrète vers la reconnaissance de l’identité numérique dans les aéroports.

Votre smartphone bientôt accepté comme pièce d’identité dans les aéroports

D’ici cet été, les passagers français pourront embarquer dans un avion en présentant simplement leur téléphone. L’application France Identité sera officiellement acceptée dans les aéroports au moment du contrôle d’embarquement, selon des informations confirmées le 17 février par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).



Lancée en 2024, l’application permet de numériser sa carte nationale d’identité, à condition de posséder le nouveau format biométrique au format carte bancaire. On peut également y stocker son permis de conduire ou sa carte grise, et réaliser certaines démarches administratives comme une procuration électorale. Elle revendique aujourd’hui 3,6 millions d’utilisateurs.



Malgré ce chiffre, son usage restait jusqu’ici très restreint dans la vie quotidienne. Seules la SNCF et les forces de l’ordre la reconnaissaient comme justificatif valable. Pour retirer un colis à La Poste ou lors d’un contrôle dans les transports en commun, elle n’est tout simplement pas acceptée.

L’extension aux aéroports marque donc un pas concret vers une reconnaissance plus large de l’identité numérique en France. Mais il faut rester lucide sur les limites de cette avancée. L’application ne remplace ni le passeport ni les documents exigés par les autorités étrangères.



Pour les vols hors espace Schengen, les voyageurs devront toujours présenter un titre physique. Elle ne constitue pas non plus un document de voyage universel.

Autre point à garder en tête : l’application exige un smartphone compatible et la détention de la nouvelle carte d’identité électronique, ce qui exclut encore une partie de la population.



Cette ouverture côté aérien pourrait néanmoins accélérer l’adoption de France Identité dans d’autres secteurs. Chaque nouveau contexte d’acceptation élargit un peu plus la place du numérique dans notre rapport aux documents officiels. L’été 2026 pourrait bien marquer un tournant dans cette transition.​​

