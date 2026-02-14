Apple va lancer une nouvelle app interne « Sales Coach »

Apple prévoit de déployer une application interne rebaptisée « Sales Coach » sur iPhone et iPad d’ici la fin du mois, selon des sources proches du dossier citées par MacRumors. Cette nouvelle application « Sales Coach » remplacera l’actuelle application SEED (dont l'acronyme signifie Sales Enablement, Education, and Development), qui sert depuis longtemps de principale ressource de formation pour les employés des Apple Store et des revendeurs agréés Apple à travers le monde. Elle propose des conseils de vente, des supports de connaissance des produits, des articles et des vidéos abordant par exemple les raisons d’opter pour un nouvel iPhone ou les fonctionnalités phares des iPad.

SEED bientôt remplacée par Sales Coach

Le lancement est prévu pour lundi 23 février 2026. Dès son arrivée, l’application nommée « Coach de vente « en français apportera deux évolutions majeures par rapport à SEED :

Un tout nouveau design Liquid Glass, plus moderne et soigné.

Un chatbot alimenté par intelligence artificielle (qui arrivera dans une mise à jour ultérieure), accessible via l’onglet « Ask ». Cet outil permettra aux employés de poser des questions précises sur les produits et les techniques de vente - par exemple sur les principales caractéristiques de l’iPhone Air ou le fonctionnement d’Instant Hotspot sur Mac. On ignore encore si ce chatbot repose sur le grand modèle de langage propriétaire d’Apple ou sur une technologie tierce comme Gemini.

Parallèlement à l’application mobile, Sales Coach sera également accessible sur le web à l’adresse salescoach.apple.com. Comme pour SEED, il s’agit d’un outil interne réservé exclusivement aux partenaires commerciaux d’Apple et non accessible au public.



Par ailleurs, une expérience de chatbot similaire, mais destinée cette fois au grand public, est en cours de déploiement progressif dans l’application Apple Support. Ce rebranding et ces améliorations visent à moderniser les outils de formation des équipes de vente tout en intégrant une assistance intelligente et immédiate pour les équipes en magasin.

