Discord : la vérification de l'âge par carte d'identité devient obligatoire dès mars

Discord ne plaisante plus avec la sécurité des mineurs. Dans un mouvement mondial qui débutera dès le mois de mars 2026, la célèbre plateforme de messagerie va considérer chaque utilisateur, nouveau comme ancien, comme un adolescent par défaut. Si vous avez l'habitude de fréquenter des serveurs classés "NSFW" (Not Safe For Work) ou réservés aux adultes sur votre iPhone ou votre Mac, préparez-vous : il va falloir montrer patte blanche pour conserver vos accès, c'est à dire avec une carte d'identité ou un selfie.

Un accès restreint sans vérification

C'est un virage majeur pour l'application, souvent scrutée par Apple pour sa gestion de la modération sur l'App Store. Concrètement, si vous ne prouvez pas votre majorité, votre expérience Discord sera bridée. Les filtres de contenu sensible seront activés en permanence, les messages privés d'inconnus atterriront dans une boîte séparée, et l'accès aux serveurs classés 18+ sera tout simplement bloqué par un écran noir.

Pour lever ces restrictions, Discord propose trois méthodes, dont deux nécessitent une action directe de votre part :

L'estimation faciale : Une analyse vidéo de votre visage (selfie vidéo) traitée directement sur votre appareil, sans envoi vers le cloud, pour estimer votre âge.

Une analyse vidéo de votre visage (selfie vidéo) traitée directement sur votre appareil, sans envoi vers le cloud, pour estimer votre âge. La pièce d'identité : L'envoi classique d'un document officiel à un partenaire tiers.

L'envoi classique d'un document officiel à un partenaire tiers. L'inférence comportementale : C'est la nouveauté "invisible". Discord va utiliser un modèle d'IA pour analyser vos métadonnées (heures de connexion, types de jeux lancés, vocabulaire). Si le système a une "haute confiance" que vous êtes un adulte, il pourrait ne rien vous demander du tout.

Confidentialité et craintes des utilisateurs

La question de la vie privée est centrale, surtout pour une communauté habituée au pseudonymat. Discord tente de rassurer en affirmant que les données biométriques restent sur l'appareil et que les pièces d'identité sont supprimées quasi immédiatement après vérification. C'est une approche qui rappelle celle d'Apple avec Face ID : le traitement local est privilégié.

Cependant, la pilule pourrait être difficile à avaler pour certains, d'autant que la plateforme a connu une fuite de données via un tiers l'an dernier. Savannah Badalich, responsable de la politique produit chez Discord, assure que le prestataire en question a été remplacé et que la sécurité a été renforcée.

Si la majorité des utilisateurs discutant de jeux vidéo ou de tech ne verront probablement aucune différence, ceux qui participent à des communautés plus matures devront accepter de céder un peu d'anonymat contre un accès complet. Une décision courageuse pour la sécurité des jeunes, mais qui risque de faire grincer quelques dents chez les vétér