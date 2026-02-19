WhatsApp lance le partage d’historique de messages dans les groupes

WhatsApp facilite l’intégration des nouveaux membres de groupe en permettant enfin le partage sécurisé de l’historique des messages récents, offrant contexte et clarté tout en respectant le chiffrement de bout en bout.

WhatsApp permet enfin de partager l’historique avec les nouveaux membres d’un groupe

Rejoindre un groupe WhatsApp actif, c’est souvent se retrouver largué. Les conversations vont vite, les références s’accumulent, et comprendre le contexte sans accès aux échanges précédents relève parfois du casse-tête. WhatsApp vient de répondre à ce problème concret avec une fonctionnalité très attendue : le partage d’historique de messages dans les groupes.



Le principe est simple. Lorsqu’un nouveau membre est ajouté à un groupe, les participants peuvent choisir de lui transmettre une sélection de messages récents — entre 25 et 100 au maximum. Pas question d’ouvrir les vannes en grand : l’idée est de donner juste assez de contexte pour que la personne puisse suivre la conversation sans se noyer dans des semaines d’échanges.



Ce qui distingue cette approche d’un simple copier-coller ou d’une capture d’écran partagée en douce, c’est la transparence du mécanisme. Dès qu’un historique est envoyé, tous les membres du groupe en sont informés. Les messages transmis sont visuellement identifiables, avec les horodatages et les noms des expéditeurs d’origine. Rien ne se passe dans l’ombre.

Du côté du contrôle, les administrateurs gardent la main. Ils peuvent désactiver cette option pour leur groupe s’ils le souhaitent — mais ils conservent toujours la possibilité de partager l’historique eux-mêmes. Les membres, eux, ne peuvent agir que si l’admin le permet.



Sur la question de la vie privée, WhatsApp insiste sur un point essentiel : le chiffrement de bout en bout s’applique également à ces messages partagés. Techniquement, la confidentialité des échanges n’est pas compromise par ce nouveau partage — il reste dans le cercle du groupe.



Le déploiement est progressif et a débuté le 19 février 2026. WhatsApp y voit une évolution naturelle de son expérience groupe, plus accueillante pour les nouveaux arrivants, sans sacrifier ce qui fait la force de l’application : la discrétion des conversations privées.



Fini les captures d’écran approximatives. L’intégration dans un groupe se veut désormais plus propre, plus rapide, et surtout plus claire pour tout le monde.