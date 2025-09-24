WhatsApp traduit les messages sur iOS dans 19 langues dont le français

WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité de traduction, permettant aux utilisateurs de traduire des messages directement dans l'application, de quoi faciliter les échanges entre personnes ne parlant pas la même langue. Cette fonctionnalité est déployée progressivement sur les appareils iPhone et Android, prenant en charge les conversations individuelles, les discussions de groupe et les mises à jour des chaînes.

WhatsApp concurrence iMessage

Pour utiliser la nouveauté sur la plateforme de Meta, maintenez simplement un message enfoncé et sélectionnez "Traduire", puis choisissez la langue source et la langue cible. Des packs de langues peuvent être téléchargés pour une utilisation future. Les traductions sont effectuées localement sur l'appareil, préservant le chiffrement de bout en bout de WhatsApp, garantissant que Meta ne peut pas accéder au contenu des messages.

Image fournie par WhatsApp.

Les utilisateurs d'iPhone peuvent traduire des messages dans 19 langues, dont le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le néerlandais, l'indonésien, le japonais, le coréen, le chinois mandarin, le polonais, le thaï, le turc, l'ukrainien et le vietnamien.



Les utilisateurs d'Android ont accès à six langues, mais bénéficient d'une traduction automatique pour des conversations entières, traduisant les messages entrants sans activation manuelle.



Cette fonctionnalité fait suite à l'introduction par Apple de la traduction en direct pour Messages dans iOS 26 et macOS Tahoe, ainsi que les AirPods. WhatsApp prévoit d'ajouter d'autres langues dans de futures mises à jour, mais n'a pas annoncé quand la fonctionnalité sera disponible sur les versions web et PC / Mac.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger