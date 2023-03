COVID-19 : les douteux messages WhatsApp du ministre de la santé britannique ont fuité

Surréaliste et pourtant bien réel. Un média anglais réputé vient de publier plusieurs échanges de messages WhatsApp entre le ministre de la Santé en place durant la pandémie et d'autres ministres du gouvernement. Des milliers de messages ont fuité, certains faisant froid dans le dos…

Le scandale du siècle ?

Une blague ? Un montage ? Une parodie ? Malheureusement, le récit qui va suivre est bien réel… Comme rapporté par le populaire média anglais The Telegraph, le gouvernement britannique a profité de la pandémie de covid-19 pour faire peur à toute sa population.



Tout au long de la séquence COVID-19, les responsables politiques, dont les ministres, ont divulgué de fausses informations afin que le peuple soit apeuré et se conforme aux restrictions mises en place sur tout le territoire.



Comment est-on sûr que c'est vrai ? Tout simplement, de nombreux messages WhatsApp officiels échangés entre le ministre de la Santé de l'époque et d'autres politiques ont été dévoilés. On ne sait pas exactement s’il s’agit d’une fuite de données volontaires, d’un hack ou d’une faille de sécurité (qui ne serait pas la première faille de WhatsApp). Toujours est-il que de nombreux médias anglais l’ont repris toute la journée.



On y retrouve plusieurs conversations avec des phrases plus choquantes les unes que les autres. Voici un exemple : "Quand déployons-nous le nouveau variant ?". Ou encore : "Nous allons faire peur à tout le monde". Les protagonistes, Matt Hancock en tête (ministre de la santé), évoquent dans la même conversation des discussions avec le responsable de l’OMS sur le déroulement.

On aperçoit également un échange autour d'une étude qui aurait été trafiquée ou du moins détournée. Pour faire simple, l'étude en question indiquait que le nombre de décès covid est assez faible et doit permettre l'allègement général des restrictions sanitaires. Finalement, elle a été présentée au peuple comme un signe du rebond de l'épidémie afin de lui faire à nouveau peur et de prolonger les confinements et autres dispositions de restriction de liberté.



Cette révélation choc doit permettre de lancer une enquête plus approfondie pour démêler le vrai du faux et surtout savoir ce qu'il s'est réellement passé durant ces trois dernières années. Avec cette histoire qui touche le Royaume-Uni, on en peut s'empêcher de penser aux autres pays dont le nôtre, la France.



Vous pensez que le gouvernement français est blanc comme neige sur la pandémie de COVID-19 ?

