Point de Contact est une association française qui permet aux internautes de signaler anonymement, gratuitement et simplement les contenus potentiellement illégaux rencontrés sur Internet. Forte de 25 ans d’expérience, cette plateforme joue un rôle essentiel dans la lutte contre les cyberviolences et la protection des victimes à travers le monde.

Point de Contact : la plateforme de signalement des contenus illicites en ligne

Lorsqu’un internaute identifie un contenu choquant ou suspect en ligne, il peut le signaler via différents outils mis à disposition par Point de Contact. L’association propose un formulaire accessible directement sur son site web, une application mobile disponible sur iOS et Android, ainsi qu’une extension de navigateur compatible avec Chrome, Firefox, Safari, Opera et Edge. Ces outils permettent un signalement rapide et efficace, avec notamment la fonctionnalité Live Contact qui permet de signaler un contenu en direct.



Une fois le signalement reçu, l’équipe de Point de Contact analyse minutieusement les contenus pour déterminer leur caractère illicite. Les domaines d’action de l’association couvrent plusieurs aspects cruciaux : la protection de l’enfance contre l’exploitation sexuelle, la lutte contre les discours de haine et les contenus à caractère terroriste, la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que la protection de la dignité et de l’identité des personnes.

Lorsqu’un contenu est qualifié d’illicite, Point de Contact agit rapidement en contactant les hébergeurs et plateformes numériques pour obtenir son retrait. L’association transmet également les informations aux autorités de police et de gendarmerie, permettant ainsi d’engager des poursuites judiciaires contre les responsables et, dans certains cas, d’extraire des enfants de situations d’abus.



Désignée signaleur de confiance par l’Arcom en mars 2025, Point de Contact est membre du réseau international INHOPE et bénéficie du soutien de nombreux partenaires institutionnels. Son action vise à minimiser la re-victimisation en retirant rapidement les contenus choquants de la vue publique et à protéger l’ensemble des internautes.​​

