Instagram préviendra les parents en cas de recherches sensibles des enfants

Sous le feu des critiques, Meta déploie de nouvelles mesures de sécurité sur Instagram : l'application avertira désormais les parents si leur enfant cherche du contenu lié à l'automutilation ou au suicide. Une initiative spécifique à la plateforme qui fait écho aux dispositifs globaux de contrôle parental que l'on retrouve nativement sur nos iPhone.

Des notifications d'alerte

Instagram bloque déjà les requêtes liées à des contenus dangereux mais la nouveauté réside dans l'information transmise aux responsables légaux. Si un adolescent tape de manière répétée des termes préoccupants ou des expressions suggérant une volonté de se blesser, le système s'active.

À condition d'avoir configuré les outils de supervision parentale, vous recevrez une alerte. Instagram vous préviendra par e-mail, SMS, WhatsApp ou via une notification directe dans l'application. L'objectif est de vous fournir les bons outils pour entamer une conversation délicate avec votre enfant, sans pour autant multiplier les fausses alertes qui finiraient par être ignorées.

Cette fonction sera disponible dès la semaine prochaine aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Le déploiement s'étendra aux autres régions, dont la France, plus tard cette année. Meta prévoit également d'adapter ce système aux futures interactions des jeunes avec l'intelligence artificielle intégrée à l'application.

Une réaction face à la justice

Le calendrier de cette annonce s'inscrit dans un contexte juridique tendu pour Meta. L'entreprise affronte actuellement plusieurs procès l'accusant de nuire à la santé mentale des jeunes utilisateurs. Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, a d'ailleurs été interrogé par la justice américaine cette semaine concernant la lenteur du déploiement de certaines fonctions de sécurité, comme le filtre de nudité dans les messages privés.

Cette situation met en lumière deux approches de la sécurité numérique. Là où Apple fait le choix d'intégrer des outils comme "Temps d'écran" ou la "Sécurité des communications" au cœur même d'iOS, offrant un filet de sécurité global sur l'iPhone, les éditeurs tiers comme Meta doivent bâtir leurs propres garde-fous application par application. Les études internes de Meta soulignent d'ailleurs que les contrôles parentaux stricts ont un impact limité sur l'utilisation compulsive des réseaux sociaux. La prévention par le dialogue, encouragée par ces nouvelles alertes, semble donc devenir la piste privilégiée par l'industrie.



Source