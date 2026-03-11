Revolut intègre le RevTag dans Apple Wallet

Revolut déploie discrètement une nouveauté pour ses utilisateurs iPhone : la possibilité d'ajouter son RevTag directement dans Apple Wallet. Le déploiement a débuté début 2026, d'abord au Japon et au Mexique, avant de s'étendre progressivement à d'autres marchés. De notre côté, en France avec un abonnement Metal, on y a bizarrement déjà accès.

Une carte pour recevoir, pas pour payer

Le RevTag, c'est simplement votre identifiant Revolut (du type @votrenom), que vos contacts utilisent pour vous envoyer de l'argent. Désormais, depuis la section profil de l'application, un bouton "Ajouter à Apple Wallet" génère une carte digitale affichant votre RevTag, un QR code, et selon les pays, vos coordonnées bancaires locales.

Attention à ne pas confondre avec Apple Pay : cette carte ne sert pas à régler des achats. Son rôle est ailleurs, faciliter le partage de vos informations de paiement. Lors d'un dîner entre amis ou d'un règlement entre particuliers, inutile de chercher un IBAN ou de dicter un numéro de compte. Un simple coup d'oeil à votre Wallet suffit. Dans un monde où Apple Cash n'est pas disponible chez nous, la solution de Revolut peut être très utile.

Pour l'instant, la fonction reste une carte d'information intelligente, sans NFC actif. Mais les perspectives sont intéressantes : demande de paiement par contact, QR code intégré au pass, voire transferts tap-to-request à terme. Ce type d'intégration dans Apple Wallet serait une première dans le secteur des fintechs.

Côté Android et Google Wallet, aucune date n'est annoncée. Apple bénéficie donc d'une longueur d'avance, ce qui n'est pas surprenant vu la relation privilégiée que les néobanques entretiennent souvent avec l'écosystème iOS pour ce genre d'innovations

