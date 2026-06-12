iOS 27 : Apple Plans s’améliore avec 10 nouvelles fonctionnalités

Apple a profité de la WWDC 2026 pour annoncer une mise à jour majeure d’Apple Plans / Maps dans iOS 27. Alors que l’application gagne en réalisme, elle en profite aussi pour ajouter de l'intelligence et de la praticité avec plusieurs nouveautés très bien pensées.

Les 10 principales nouveautés d’Apple Maps dans iOS 27

Flyover boosté par l’IA

Comme vu le jour du keynote, l’expérience 3D Flyover devient beaucoup plus réaliste, elle devient carrément photoréaliste. Apple combine des images aériennes avec des modèles d’intelligence artificielle pour des détails plus fins (formes des arbres, reflets sur les bâtiments, éclairage naturel, etc.). Local Lists (disponible aux États-Unis)

De nouvelles listes curatées apparaissent selon les tendances locales : meilleurs restaurants, endroits pour sortir avec les enfants, etc. Tout est fait dans le respect de la vie privée. Lieux suggérés étendus

Au lieu de seulement deux suggestions, vous pouvez désormais faire défiler beaucoup plus de recommandations pertinentes. Section « Trending Restaurants »

Une nouvelle rubrique met en avant les restaurants les plus populaires du moment directement dans l’écran de recherche. Recherche en langage naturel améliorée

Vous pouvez maintenant formuler des requêtes plus précises pour le calcul d’itinéraire (ex. : « sans péage et avec station essence »). Widget « Voiture garée » dans la Pile Intelligence

Un widget dédié pour retrouver facilement l’emplacement de votre voiture. Améliorations des Cartes hors ligne

Meilleure mise à jour et fiabilité des cartes téléchargées. Visited Places et Guides disponibles dans plus de pays

Ces fonctionnalités s’étendent à de nouvelles régions. Nouvelle icône Liquid Glass

L’icône d’Apple Maps bénéficie d’un design multi-couches plus moderne et en accord avec le style iOS 27. Autres améliorations

Meilleure intégration avec Apple Intelligence, performances optimisées et préparation pour les futures fonctionnalités.

Ces mises à jour positionnent Apple Plans comme un concurrent encore plus sérieux face à Google Maps, en misant sur la qualité visuelle (grâce à l’IA), la personnalisation et le respect de la vie privée.



Disponibilité : Les nouveautés arriveront avec la version finale d’iOS 27 cet automne (septembre 2026).