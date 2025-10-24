Microsoft Copilot passe la vitesse supérieure avec 12 nouvelles fonctionnalités

Microsoft présente une nouvelle version de Copilot pensée pour être plus humaine, plus efficace et plus proche des utilisateurs. Avec douze nouveautés majeures, l’entreprise transforme son assistant en un véritable compagnon intelligent du quotidien.

Microsoft dévoile un Copilot plus humain, plus connecté et plus intelligent

Microsoft a présenté aujourd’hui une nouvelle génération de Copilot, marquant une étape importante dans sa vision d’une intelligence artificielle plus personnelle et centrée sur l’humain. Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, et Jacob Andreou, Head of Product, ont révélé 12 nouvelles fonctionnalités qui transforment Copilot en un véritable compagnon intelligent du quotidien. L’objectif : rendre l’IA plus utile, plus empathique et plus ancrée dans la vie réelle des utilisateurs.



Dans une vidéo publiée sur YouTube, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance d’une IA au service des individus, capable de s’adapter à leurs besoins, leurs émotions et leurs interactions.



Parmi les principales innovations, la plus marquante est sans doute la fonctionnalité « Groupes », qui introduit une dimension sociale à Copilot. Jusqu’à 32 personnes peuvent désormais collaborer en temps réel, que ce soit pour rédiger ensemble, planifier un projet ou étudier à plusieurs. Copilot devient ainsi un espace d’échange et de co-création, bien au-delà d’un simple assistant individuel.

Microsoft introduit aussi Mico, un personnage expressif et chaleureux qui donne un visage à l’IA. Entièrement personnalisable et optionnel, Mico réagit aux émotions de l’utilisateur, adapte sa couleur ou son attitude selon le ton des échanges, et apporte une touche de proximité à l’expérience. L’idée : rendre l’interaction avec Copilot plus naturelle, presque humaine.

Autre évolution majeure : la mémoire et la personnalisation. Copilot peut désormais, sur demande, se souvenir d’informations clés — comme un anniversaire, un projet sportif ou une habitude — afin d’enrichir les conversations futures. L’utilisateur garde toujours le contrôle de cette mémoire, avec la possibilité de consulter ou d’effacer les données enregistrées à tout moment.

Le visage de Copilot nommé Mico

Les connecteurs intelligents font également leur apparition. Ils permettent à Copilot d’accéder, via le langage naturel, à différents comptes ou services connectés, facilitant ainsi la recherche d’informations à travers plusieurs plateformes sans quitter la conversation.

Microsoft dévoile aussi Copilot pour la santé, un nouveau module conçu pour aider les utilisateurs à mieux comprendre leurs questions liées au bien-être et à la santé. Sans remplacer un professionnel médical, Copilot fournit des explications accessibles et contextualisées, tout en orientant vers des sources fiables.

L’éducation est également à l’honneur avec Learn Live, une nouvelle fonction de tutorat interactif. Plutôt que de se limiter à des réponses statiques, Copilot devient un véritable guide vocal pédagogique, capable d’expliquer des concepts étape par étape et d’adapter son approche selon le niveau de l’utilisateur.

Le navigateur Edge évolue lui aussi avec un mode Copilot plus dynamique. Ce dernier accompagne désormais la navigation web en offrant des résumés, des explications contextuelles ou des suggestions, transformant le navigateur en un véritable assistant de productivité.

Enfin, Windows 11 accueille un Copilot intégré. Grâce à la commande vocale « Hey Copilot », chaque PC compatible devient un ordinateur doté d’une IA prête à aider à tout moment. La fonctionnalité est activable uniquement lorsque l’appareil est déverrouillé, garantissant la confidentialité de l’utilisateur.