L'IA Copilot arrive sur Xbox

Microsoft vient de démarrer les tests de son assistant Xbox Copilot auprès de ses employés. Cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle sur console, annoncée le mois dernier, promet d'enrichir considérablement l'expérience des joueurs Xbox en servant de compagnon virtuel personnalisé.

Un assistant gaming sur mesure

Le Xbox Copilot se distingue du Copilot classique par sa connexion directe à votre compte Xbox. Actuellement en phase de test interne, l'assistant peut déjà accéder à vos succès récents, analyser votre historique pour recommander des jeux, et fournir des astuces pour progresser dans vos aventures. Plus pratique encore, il permet de télécharger et d'installer des jeux directement sur votre console.

L'interaction se fait par texte ou commandes vocales, avec plusieurs personnalités vocales au choix : énergique, sage, détendue ou héroïque. Microsoft travaille également sur des personnages Copilot animés, bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible dans la version Xbox.

Microsoft nourrit de grandes ambitions pour son assistant gaming. La fonctionnalité "Copilot Vision" en développement permettra à l'IA de voir ce que vous voyez pendant vos sessions de jeu PC. L'objectif est de transformer l'assistant en véritable coach capable de vous guider dans des jeux comme Overwatch 2 ou Minecraft, en analysant votre gameplay et en proposant des stratégies adaptées.

Le déploiement suivra une approche progressive : après les tests internes actuels, l'accès sera étendu aux membres du programme Xbox Insider, puis ajusté selon les retours avant d'arriver sur les consoles Xbox à une date encore non précisée.

Télécharger l'app gratuite Xbox