Xbox Game Pass : les jeux de juillet dont Tony Hawk’s Pro Skater et Tomb Raider

Comme chaque mois, voici les nouveaux jeux ajoutés au Xbox Game Pass pour juillet 2025. Microsoft frappe fort avec pas moins de 11 nouveaux titres, incluant le très attendu Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 disponible dès sa sortie. Une sélection éclectique qui mélange action, horreur, nostalgie et détente, de quoi satisfaire tous les profils de joueurs.

Les jeux phares de juillet 2025

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 arrive le 11 juillet et constitue sans doute l'événement du mois. Disponible directement dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass dès sa sortie, ce nouveau volet de la franchise légendaire promet de nouveaux skateparks, des figures encore plus spectaculaires et une bande-son qui s'annonce mémorable. Les membres peuvent même y accéder trois jours à l'avance dès le 8 juillet.

Little Nightmares II et Rise of the Tomb Raider marquent leur retour dans le catalogue dès le 1er juillet. Le premier plonge les joueurs dans un univers d'horreur envoûtante avec Mono, tandis que le second propose de retrouver Lara Croft dans une aventure cinématographique mêlant survie et exploration.

Tous les jeux qui arrivent en juillet 2025

Déjà disponibles (1er juillet) :

Little Nightmares II (Cloud, Console et PC)

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console et PC)

2 juillet :

Legend of Mana (Console - Game Pass Standard)

Trials of Mana (Console - Game Pass Standard)

3 juillet :

Ultimate Chicken Horse (Cloud, Console et PC)

8 juillet :

The Ascent (Cloud, Console et PC)

9 juillet :

Minami Lane (Cloud, Console et PC)

11 juillet :

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Console et PC)

15 juillet :

High On Life (Cloud, Console et PC)

22 juillet :

Abiotic Factor (Ultimate et PC)

23 juillet :

Wheel World (Ultimate et PC)

24 juillet :

WUCHANG : Fallen Feathers (Ultimate et PC)

29 juillet :

Grounded 2 en accès anticipé (Ultimate et PC)

À noter que six jeux quitteront le service le 15 juillet, notamment Mafia: Definitive Edition et The Callisto Protocol. Les abonnés bénéficient d'une réduction pouvant aller jusqu'à 20% pour les acquérir définitivement.

Nouveaux avantages en jeu pour juillet

Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent également profiter de contenus exclusifs dans plusieurs jeux ce mois-ci. Le Pack Mashmak Rocket pour Mecha Break (2 juillet) offre une tenue de pilote exclusive, une peinture Striker et un insigne spécial.

Les fans de Splitgate 2 recevront l'Apparence Ace Meridian Obex aux couleurs Xbox Green le 3 juillet. Asphalt Legends Unite propose quant à lui un pack mensuel généreux avec 10 packs de cartes, 250 jetons et 250 000 crédits.

Pour les abonnés Ultimate, des bonus supplémentaires sont disponibles comme le Pack Xclusive Play pour 3on3 Freestyle et le Pack Icônes Poids Lourds pour EA Sports UFC 5 via EA Play.

Qu'est-ce que le Xbox Game Pass ?

Le Xbox Game Pass est le service d'abonnement de Microsoft qui donne accès à un vaste catalogue de plus de 400 jeux sur console, PC et cloud. Trois formules sont disponibles pour s'adapter à tous les besoins et budgets.

Le Game Pass Standard (12,99€/mois) constitue l'offre d'entrée de gamme avec accès aux jeux sur console Xbox et au multijoueur en ligne. Le PC Game Pass (11,99€/mois) se destine exclusivement aux joueurs PC avec un catalogue spécialement adapté. Enfin, le Game Pass Ultimate (17,99€/mois) représente la formule premium qui combine console, PC et cloud gaming, permettant de jouer en streaming sur différents appareils comme les smartphones, tablettes Apple TV ou téléviseurs connectés LG et Samsung via l'application Xbox.

Chaque mois, de nouveaux jeux intègrent le catalogue tandis que d'autres le quittent, créant une rotation constante qui maintient l'offre fraîche. Les abonnés bénéficient également d'avantages exclusifs dans certains jeux et de réductions sur les achats.