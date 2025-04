L’application Xbox débarque sur les TV LG via le Game Pass

L’application Xbox est disponible sur certains téléviseurs LG sous webOS 24, incluant les OLED 2022, modèles 2025 et moniteurs intelligents, avec un support imminent pour StanbyMe. Accessible via le LG Gaming Portal, les abonnés Game Pass Ultimate peuvent diffuser des jeux comme Avowed et The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sans console. L’application prend en charge les manettes Bluetooth, dont celle de la Xbox (évidemment), mais aussi la DualSense de la PS5.

Intégration de l’application Xbox sur les téléviseurs LG

Xbox et LG se sont associés pour lancer l’application Xbox sur certains téléviseurs LG fonctionnant sous webOS 24, incluant les modèles OLED depuis 2022, certains téléviseurs 2025 moins onéreux, les nouveaux modèles et les moniteurs intelligents. Le support pour l’écran StanbyMe arrivera bientôt. Accessible via le LG Gaming Portal sur la page d'accueil du téléviseur, l’application permet aux abonnés Game Pass Ultimate de diffuser un vaste catalogue de jeux, incluant Avowed, South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, ainsi que des jeux possédés comme Assassin’s Creed: Shadows et Hogwarts Legacy.

Configuration facile et compatibilité des manettes

Pour utiliser l’application, installez-la depuis le LG Gaming Portal, connectez-vous à un compte Microsoft et assurez-vous d’avoir un abonnement Game Pass Ultimate actif. L’application prend en charge les manettes Bluetooth, telles que la Xbox Wireless Controller, la Xbox Adaptive Controller, la Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et la DualSense de PlayStation, pour une expérience de jeu sans compromis. Reste que vous devez avoir une excellente connexion Internet pour ne pas être perturbé par des ralentissements.

Plateformes de jeu alternatives

Pour ceux qui recherchent des expériences de cloud gaming similaires, Apple Arcade sur Apple TV propose une bibliothèque de plus de 250 jeux, jouables avec un abonnement et des manettes compatibles, idéale pour les familles. Avec n'importe quelle manette, il est facile et peu coûteux de jouer sur tous ses appareils Apple, mais le manque de HITs devient problématiques.



De plus, la fonction Remote Play de la PS5 sur le PlayStation Portal permet aux propriétaires de PS5 de diffuser leurs jeux sur cet appareil portable via Wi-Fi, offrant une manière pratique de profiter de titres comme God of War ou Horizon sans téléviseur ni matériel supplémentaire. On peut aussi jouer depuis son iPad ou iPhone.