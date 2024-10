LG déploie WebOS 24 sur ses TV 2022 et 2023 via Re:New

1 com

En début d'année, LG a dévoilé des nouveautés pour WebOS 24, l'interface Smart TV de ses téléviseurs, avec un focus sur l'amélioration de l'ergonomie et des fonctionnalités. Si WebOS 24 apporte des évolutions comme le Chromecast intégré, le multiview avec jusqu'à 4 fenêtres en même temps ou encore les alertes sports, c'est surtout la fonctionnalité Re:New qui intéresse les clients. En effet, celle-ci permet, pour la première fois chez le coréen, le leader de l'OLED, d'obtenir quatre ans de mises à jour majeures. Un peu comme sur un iPhone ou un Android, les possesseurs d'un téléviseur OLED ou miniLED depuis 2022 pourront profiter d'évolutions majeures pendant un moment. Par exemple, un téléviseur LG acheté en 2024 recevra des mises à jour jusqu'à WebOS 28 en 2028.

LG met à jour les TV de ses clients

Sur notre modèle LG OLED C3 de 2023, la mise à jour WebOS 24 est désormais disponible au téléchargement, gratuitement. Une excellente nouvelle qui ajoute plusieurs fonctionnalités intéressantes en plus de celles existantes comme AirPlay 2 ou le mode Jeu. Le constructeur coréen a nommé cette option Re:New, dont le nom évoque un renouvellement à chaque mise à jour. Apple et Google ont récemment assuré respectivement cinq ans et sept ans de mises à jour pour leurs téléphones.

Plusieurs nouveautés pour WebOS 24

L'interface WebOS 24, livrée d'office avec les modèles 2024, propose une nouvelle mise en page, divisée en quatre zones. En haut, un carrousel met en avant des contenus partenaires, suivi de cartes dynamiques organisant les contenus par thème (Musique, Sport, etc.). La troisième rangée regroupe les applications installées, tandis que la quatrième propose des recommandations personnalisées basées sur le profil d'utilisateur. Chaque profil peut être protégé par un mot de passe pour éviter l'accès non autorisé à certains contenus.

Une des nouveautés phares de WebOS 24 est la sélection de profil par reconnaissance vocale. Par exemple, si un enfant demande des dessins animés, la télévision changera automatiquement de profil en fonction de la voix détectée.

Autre ajout important : la fonction Multiview. Sur les modèles LG M4 et G4, elle permet d'afficher jusqu'à quatre fenêtres vidéo indépendantes. Deux fenêtres peuvent être liées à des sources HDMI (console, lecteur Blu-ray), et les deux autres à des plateformes comme Netflix ou YouTube. Chaque fenêtre fonctionne de manière autonome, permettant de naviguer entre les contenus sans quitter le mode Multiview.

Enfin, WebOS 24 continue de prendre en charge les protocoles Matter et AirPlay 2, tout en ajoutant un Chromecast intégré, offrant une compatibilité améliorée avec les appareils Android. En clair, les téléviseurs LG fêtent dignement le dixième anniversaire de WebOS, avec l'ambition d'atteindre les 300 millions d'appareils équipés d'ici 2026.



