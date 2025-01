Telegram déploie la vérification tierce contre les escroqueries

Telegram lance une nouvelle option permettant de certifier des utilisateurs et des discussions grâce à des services externes connus mondialement. Sur TikTok par exemple, ajouter un lien Telegram dans la bio permet de confirmer que le titulaire du compte est le même. Une option de sécurité supplémentaire qui est la bienvenue.

Telegram améliore son système de vérification

Telegram a récemment introduit une nouvelle fonctionnalité permettant à des services tiers officiels de vérifier des utilisateurs et des discussions, dans le but de renforcer la lutte contre les escroqueries sur sa plateforme.

Cette initiative se distingue du processus de vérification existant pour les personnalités publiques et les organisations. Les comptes et discussions vérifiés par des services tiers afficheront une icône spécifique à gauche de leur nom, différente de la coche bleue traditionnelle. En consultant le profil d’un compte ou d’une discussion vérifiée par un tiers, les utilisateurs pourront identifier le service responsable de la vérification et comprendre les raisons de cette validation.

Telegram permet aux personnalités publiques et aux organisations de devenir certifié, afin que les utilisateurs puissent facilement identifier les sources officielles d'information. Pour améliorer encore la transparence sur Telegram, les services tiers officiels peuvent désormais attribuer des icônes de certification supplémentaires aux comptes d'utilisateurs et aux discussions. Cette plateforme décentralisée de certification supplémentaire aidera à prévenir des arnaques et à réduire la désinformation avec une solution proactive unique qui établit un nouveau standard de sécurité pour les réseaux sociaux.

Seuls les services disposant d’un bot officiel vérifié par Telegram sont éligibles pour devenir des vérificateurs tiers. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat et VK. Cette mesure vise à prévenir les escroqueries et à réduire la désinformation sur la plateforme. Cette évolution intervient quelques mois après l’arrestation du PDG de Telegram, Pavel Durov, en France, suite à des accusations d’activités illégales facilitées par la plateforme.



Depuis lors, Telegram a mis à jour sa politique de confidentialité, désactivé certaines fonctionnalités détournées et modifié son approche en matière de modération. Par ailleurs, Telegram a atteint la rentabilité l’année dernière, avec des revenus dépassant le milliard de dollars.

En complément de cette mise à jour, Telegram déploie également de nouveaux filtres de recherche pour faciliter la localisation de certaines discussions, la possibilité de scanner des codes QR via la caméra intégrée de l’application sur iOS et Android, ainsi qu’une fonctionnalité permettant de transformer des cadeaux numériques en NFT.



Source

Télécharger l'app gratuite Telegram Messenger