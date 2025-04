Deezer contre-attaque : 8 fonctionnalités inédites pour se démarquer de Spotify

Le service de streaming musical français Deezer a dévoilé aujourd'hui une série d'innovations majeures visant à transformer l'expérience d'écoute de ses utilisateurs. Dans un marché fortement concurrentiel face à Spotify, Apple Music et YouTube Music, Deezer mise sur la personnalisation, la transparence et l'ouverture pour se démarquer, particulièrement auprès des moins de 34 ans qui représentent déjà 40% de son audience.

Un algorithme transparent et personnalisable, une première mondiale

La nouveauté la plus remarquable annoncée par Deezer est sans doute la possibilité pour les utilisateurs de comprendre et modifier l'algorithme qui génère leurs recommandations musicales. Dès fin avril, un nouveau bouton "Gérer" permettra d'accéder aux paramètres de l'algorithme pour voir ce qui influence les suggestions et modifier ces critères en temps réel.

"Chez Deezer, nous innovons constamment pour offrir une expérience musicale la plus personnalisée et la plus personnalisable du marché", explique Alexis Lanternier, CEO de Deezer, qui qualifie certaines de ces innovations de "premières mondiales".

Les utilisateurs pourront désormais supprimer certains morceaux ou artistes de leur historique, voire bannir complètement certains contenus qui pourraient fausser leurs recommandations - comme les musiques écoutées par leurs enfants. Un bouton "Je n'aime pas" fait également son apparition, permettant d'indiquer clairement à l'algorithme qu'un morceau ne correspond pas à nos goûts.

La fonctionnalité Flow, playlist intelligente emblématique de Deezer, s'enrichit également avec la possibilité de changer instantanément le style musical proposé en fonction de son humeur ou de son activité du moment, comme faire du sport.

MyDeezerMonth: un récapitulatif mensuel pour mieux connaître ses habitudes d'écoute

S'inspirant du succès de son récapitulatif annuel "MyDeezerYear" (qui a séduit 4 millions de personnes en 2024), Deezer lance "MyDeezerMonth", disponible dès le 2 mai. Cette fonctionnalité offrira un aperçu mensuel détaillé des habitudes d'écoute: titres les plus écoutés, artistes favoris, genres musicaux privilégiés et nouvelles découvertes.

Cette initiative va plus loin que le "Replay" mensuel d'Apple Music, puisque Deezer intégrera ces récapitulatifs directement dans le profil utilisateur et proposera la création de stories partageables sur les réseaux sociaux, une approche pensée pour séduire les plus jeunes utilisateurs.

Une ouverture inédite vers la concurrence

Dans une démarche surprenante, Deezer va intégrer dès le 28 avril des liens vers ses concurrents directs. Lorsqu'un utilisateur partagera un morceau ou un album avec un ami, celui-ci pourra y accéder via Deezer, mais aussi via Spotify, Apple Music ou YouTube Music, selon sa plateforme préférée.

Cette stratégie audacieuse positionne Deezer comme la seule plateforme de streaming musical qui ne force pas ses utilisateurs à rester dans son écosystème.

Personnalisation visuelle et organisation intuitive

À partir du 2 mai, Deezer permettra également à ses abonnés de créer des couvertures personnalisées pour leurs playlists grâce à un éditeur intégrant images, stickers, émojis et texte. Contrairement à Apple Music qui utilise l'IA générative pour cette fonction, Deezer mise sur un éditeur manuel plus créatif et ludique.

L'onglet Favoris deviendra également entièrement personnalisable, avec la possibilité de réorganiser l'affichage des podcasts, playlists, coups de cœur, albums et artistes selon ses préférences.

Avec ces innovations, Deezer, désormais rentable et bénéficiant d'une baisse de la proportion d'utilisateurs gratuits au profit des abonnements payants, espère continuer sur sa lancée positive tout en conquérant le public jeune, notamment dans un marché français où seulement 20% de la population est abonnée à un service de streaming musical.

Cette offensive d'avril-mai 2025 vise clairement à positionner Deezer comme la plateforme la plus innovante et la plus proche des attentes des utilisateurs modernes, avec une expérience musicale qui se veut résolument plus transparente, personnalisable et ouverte que celle proposée par ses concurrents.



Est-ce que ces nouveautés ont de quoi vous faire passer à Deezer ?



Source

Télécharger l'app gratuite Deezer: Musique & Podcast