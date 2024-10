Spotify teste une fonctionnalité insolite pour signaler un danger

Quand on parle de Spotify, on pense aux musiques, aux podcasts et plus récemment aux livres audio. Pour tout le monde, Spotify est une application de divertissement où on retrouve toutes ses musiques préférées. Et si demain Spotify devenait une application incontournable pour être prévenue d'un événement grave ? C'est ce que souhaite proposer Spotify à ses utilisateurs ! Une stratégie bien loin de l'univers du streaming.

Spotify pourrait bientôt alerter les événements dangereux à proximité

D'après une récente découverte, Spotify explore de nouvelles fonctionnalités qui vont bien au-delà de la simple écoute de musique. En effet, l'entreprise teste actuellement en Suède (son pays natal) une version de son application intégrant un bouton d'alerte d'urgence, une initiative surprenante qui pourrait apporter un nouvel intérêt à l'application iOS et Android.



Ce nouveau bouton d'alerte est conçu pour permettre aux utilisateurs de Spotify de signaler des incidents graves, tels que des attentats, des accidents de la route ou des événements climatiques majeurs. L'objectif est d'alerter rapidement d'autres utilisateurs de Spotify à proximité afin de les informer et de les protéger en cas de danger imminent.

Spotify a confirmé au média américain TechCrunch qu'elle expérimentait bien ce service, la société n'a toutefois pas précisé les raisons exactes de cette initiative. Certains observateurs pensent que cette nouveauté pourrait marquer le début d'une stratégie plus large de Spotify, visant à offrir une expérience utilisateur qui dépasse le cadre traditionnel du streaming musical. D’autres estiment que la montée de la violence, notamment en Suède, conduit à ce genre de choses.



La fonctionnalité a été découverte par le développeur Chris Messina, connu pour son habitude de fouiller dans le code des applications à la recherche de futures nouveautés. Selon Messina, l'intégration de ce bouton d'alerte pourrait également inciter les utilisateurs à activer les notifications de Spotify, ce qui augmenterait ainsi leur engagement avec l'application.

Spotify encore plus indispensable grâce à cette nouveauté ?

En soutenant les alertes d'urgence, Spotify pourrait renforcer sa position en tant qu'application indispensable au quotidien des utilisateurs. Cette fonctionnalité inédite pourrait transformer Spotify en un outil crucial non seulement pour le divertissement, mais aussi pour la sécurité personnelle.



Si cette nouveauté débarque en France, elle n'aura pas vraiment d'intérêt, puisque comme beaucoup de pays à travers le monde, nous bénéficions du "FR-Alert". Il s'agit d'un système qui donne la possibilité à chaque préfet de diffuser des alertes d'urgence directement sur les iPhone et smartphones sous Android des habitants, les informant rapidement en cas de danger imminent comme des catastrophes naturelles, des accidents industriels ou des attaques terroristes. Ce procédé, intégré dans le réseau téléphonique national, garantit une large couverture et une réactivité optimale, ce qui rend les initiatives similaires potentiellement moins intéressantes.

