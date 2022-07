Spotify lance la fonctionnalité "Friends Mix"

Avec des dizaines de millions de musiques disponibles dans le catalogue de Spotify, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Dans une quête de vous faire explorer les moindres recoins de son catalogue, Spotify fait marcher les recommandations automatiques en fonction de ce qu'écoutent vos amis ! Découvrez Friends Mix, une fonctionnalité absolument fantastique que les abonnés Spotify vont adorer.

Spotify a présenté aujourd'hui une nouvelle liste de lecture spécialement conçue pour vous. Lorsque vous utilisez Friends Mix, vous obtenez une playlist personnalisée qui vous met en avant toutes les musiques que vos amis aiment écouter en ce moment. Résultat, vous découvrez les titres qu'apprécient vos proches et vous pouvez les ajouter après dans votre playlist personnelle, une idée qui relève du génie !



Cette nouveauté est la continuité de Blend qui a été dévoilé par Spotify en décembre 2021, une fonctionnalité dédiée à l'expérience d'écoute sociale. Friends Mix va revenir renforcer cette connectivité entre les utilisateurs Spotify qui se connaissent et se côtoient parfois au quotidien.

Sur son billet de blog, Spotify explique :

Friends Mix est basé sur les Blends que vous avez créés avec vos proches, donc si vous avez déjà Blended avec un ami, vous êtes sur le point de recevoir un Friends Mix. Une fois que vous aurez créé trois Blends pour deux personnes, vous verrez une nouvelle liste de lecture - Friends Mix - dans la catégorie Made For Us dans le Made For You Hub. Les utilisateurs gratuit et Premium du monde entier peuvent accéder à Friends Mix sur iOS et Mac/PC.