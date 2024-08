Les utilisateurs gratuits de Spotify perdent une fonctionnalité

Spotify fait partie des rares services de streaming qui propose un accès à son catalogue de musiques gratuitement, en échange de plusieurs publicités par heure. Si cette stratégie permet à l’entreprise de générer de l’argent, cela reste toutefois minime face à un abonnement Spotify Premium. Pour motiver les utilisateurs gratuit à passer au niveau supérieur, le géant suédois a eu une idée de génie !

Spotify supprime les paroles !

Spotify semble avoir renforcé ses efforts pour convertir ses utilisateurs gratuits en abonnés payants. Récemment, la fonctionnalité permettant de suivre les paroles des musiques en temps réel a été supprimée dans énormément de pays pour les utilisateurs non payants, une décision qui a suscité de nombreuses discussions et plaintes sur des forums en ligne.



Historiquement, suivre les paroles des chansons sur Spotify était une fonctionnalité appréciée de tous les utilisateurs, qu’ils soient abonnés à l’offre gratuite ou premium. Cependant, depuis l’automne dernier, la plateforme a commencé à restreindre l’accès à cette fonction dans certains pays, un mouvement qui semble s’étendre progressivement à un plus grand nombre de pays.

Les utilisateurs affectés par ce changement ont désormais un message leur indiquant que la visualisation des paroles est une exclusivité des abonnés Spotify Premium. Initialement, un porte-parole de Spotify avait déclaré que ce retrait des paroles pour les utilisateurs gratuits était un “test” affectant un petit groupe d’utilisateurs dans quelques pays. Aujourd’hui, cette pratique n’est plus considérée comme un test, bien que Spotify n’ait pas encore officiellement documenté ce changement sur son site Web.



Cette modification pas encore annoncée officiellement mais clairement mise en œuvre vise sans doute à encourager une migration des comptes gratuits vers des abonnements payants. Comme ses concurrents, Spotify essaie de générer davantage de souscriptions pour améliorer son chiffre d’affaires et ses bénéfices. Il faut dire que le secteur du streaming est loin d’être une activité rentable et c’est d’autant plus difficile quand c’est la seule activité d’une entreprise. C’est le cas pour Spotify, mais pas pour Apple, Amazon, Google… qui sont présents sur d’autres marchés !



Source

Télécharger l'app gratuite Spotify