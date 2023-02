Spotify lance une nouvelle fonctionnalité "AI DJ" bluffante

Celle qui est en route pour les 500 millions d'utilisateurs a annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité "AI DJ", qui est une "toute nouvelle façon d'écouter et de se connecter encore plus profondément avec les artistes que vous aimez". Spotify vous proposera "une sélection de musique accompagnée de commentaires sur les titres et les artistes que vous aimerez, avec une voix incroyablement réaliste".

Un DJ à base d'IA signée OpenAI

Dans un billet de blog annonçant la nouvelle fonctionnalité "DJ IA", Spotify explique que ce DJ "vous connaît et connaît vos goûts musicaux" suffisamment bien pour "réimaginer la façon d'écouter des utilisateurs". La fonctionnalité DJ prend en compte la technologie OpenAI (la société derrière ChatGPT) combinée à une "voix AI dynamique" ainsi que la technologie de personnalisation de Spotify.



La fonctionnalité AI DJ est essentiellement conçue pour créer un flux de musique de style station de radio sans fin, en fonction de votre historique d'écoute et de vos habitudes. Mais le plus intéressant reste la voix de l'intelligence artificielle qui fera la transition entre les chansons, comme vous le feriez sur une station de radio traditionnelle, en expliquant pourquoi elle a choisi la chanson, quand vous l'avez écoutée pour la dernière fois, etc.

La société décrit la nouveauté en trois grands pans :

La technologie de personnalisation de Spotify, qui vous propose une gamme de recommandations musicales basées sur ce que nous savons que vous aimez.

L'IA générative grâce à l'utilisation de la technologie OpenAI. Nous confions cette technologie à nos éditeurs de musique pour qu'ils vous fournissent des informations pertinentes sur la musique, les artistes ou les genres que vous écoutez. L'expertise de nos rédacteurs est un élément très important de la philosophie de Spotify. Nous avons des experts par genre qui connaissent la musique et la culture sur le bout des doigts. Et personne ne connaît la scène musicale mieux qu'eux. Grâce à cet outil d'IA générative, nos rédacteurs sont en mesure de mettre à l'échelle leurs connaissances innées comme jamais auparavant.

Une plateforme vocale d'IA dynamique issue de notre acquisition de Sonantic qui donne vie à des voix d'un réalisme saisissant à partir de textes.

Comment activer AI DJ

Spotify indique que "AI DJ" est disponible dès aujourd'hui en version bêta, et vous pouvez le trouver en suivant ces étapes (si vous êtes aux USA ou au Canada) :

Allez dans votre flux de musique sur Accueil dans l'application mobile Spotify sur votre appareil iOS ou Android. Appuyez sur Lecture sur la carte DJ. Laissez Spotify faire le reste.

Vous n'aimez pas l'ambiance ? Appuyez simplement sur le bouton DJ en bas à droite de l'écran pour changer de genre, d'artiste ou d'ambiance.



La vidéo de démonstration devrait finir de vous convaincre :

Que pensez-vous de cette nouveauté ? La révolution IA continue...

Télécharger l'app gratuite Spotify