Spotify grimpe encore avec 422 millions d'utilisateurs sur T1 2022

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Spotify a réussi à se développer encore un peu plus, malgré l'affaire très médiatisée autour de son podcasteur vedette Joe Rogan anti-vaccin COVID et l'invasion russe en Ukraine. Le géant du streaming a publié aujourd'hui ses résultats financiers actualisés pour le premier trimestre 2022, révélant qu'il est passé à 422 millions d'utilisateurs mensuels. 182 millions d'entre eux paient pour l'abonnement Premium, dont l'offre de podcasts exclusifs constitue un attrait majeur dans lequel Spotify investit continuellement pour ne pas se laisser distancer par Apple Podcasts. La société a ajouté que trois millions d'utilisateurs ont pu être ajoutés après coup à la suite d'un problème d'authentification, mais même en tenant compte de ce facteur, la croissance est restée supérieure aux attentes.

Une croissance malgré deux faits majeurs pour Spotify

Au début de l'année 2022, Spotify a apporté son soutien à Rogan qui s'entretien régulièrement avec des personnalités clivantes. Parmi elles, le Dr Robert Malone, qui est l'un des co-inventeurs de la technologie ARNm utilisée pour créer les vaccins COVID-19. L'épisode de Malone a suscité une plainte de 270 professionnels de la santé demandant à Spotify de tout faire pour combattre la désinformation sur les vaccins. Cette plainte a été suivie par des artistes tels que Neil Young et Joni Mitchell, qui ont retiré leur musique du service, et Brené Brown qui a mis son podcast en pause, pour protester contre le refus de Spotify de retirer les fausses informations. Le service a déclaré qu'il ne laisserait pas tomber Rogan, mais a finalement déclaré qu'il ajouterait un avertissement de contenu aux épisodes en question.

Peu de temps après, Spotify a annoncé qu'il suspendait complètement son service en Russie et fermait ses bureaux sur le territoire, en signe de protestation contre l'invasion de l'Ukraine. Alors que Spotify était apparemment la deuxième plateforme la plus importante en Russie, elle n'était pas un contributeur majeur aux revenus de la société. Dans les documents publiés, Spotify déclare qu'il pense avoir perdu 1,5 million d'utilisateurs gratuits et 600 000 autres qui payaient pour la formule Premium suite au départ de ce marché. L'entreprise ajoute que ces pertes ont été plus que compensées par une forte croissance du nombre d'utilisateurs en Amérique latine et en Europe.



La société a également annoncé un maigre bénéfice de 14 millions d'euros, malgré les sommes considérables dépensées pour acheter Chartable et Podsights, ainsi que pour verser plus de 300 millions de dollars au F.C. Barcelone pour les droits d'appellation de son célèbre stade, le Camp Nou.